Tucker Carlson - Reproductive Health & The Covid Vax

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Chembuster
March 6, 2023
EVEN ATTACKS BY MEANS OF NEGATIVE REVIEWS CANNOT STOP THE TRUTH TO BE EXPOSED
====================================================
ENGLISH / DEUTSCHE UNTERTITEL UND ERKLÄRUNG NACHSTEHEND:
Eine neue Studie über Coronaimpfstoffe ist erschienen und die Ergebnisse sind geradezu schockierend‼️
"Dr. James Thorp, Gynäkologe und Experte für die reproduktive Gesundheit von Frauen, erörtert den 57-fachen Anstieg von Fehlgeburten sowie einen signifikanten Anstieg von Totgeburten/fötales Ableben und mehr - alles im Zusammenhang mit den mRNA-C-19-Spritzen - und basierend auf den Daten der FDA und CDC."
Untertitel: t.me/Normalitaet_v2]
https://t.me/HaraldThiers/805
Mirrored from https://www.bitchute.com/video/8Kkokh7hmqV1/