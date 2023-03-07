Tucker Carlson - Reproductive Health & The Covid Vax

Chembuster





March 6, 2023





EVEN ATTACKS BY MEANS OF NEGATIVE REVIEWS CANNOT STOP THE TRUTH TO BE EXPOSED

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ENGLISH / DEUTSCHE UNTERTITEL UND ERKLÄRUNG NACHSTEHEND:

Eine neue Studie über Coronaimpfstoffe ist erschienen und die Ergebnisse sind geradezu schockierend‼️





"Dr. James Thorp, Gynäkologe und Experte für die reproduktive Gesundheit von Frauen, erörtert den 57-fachen Anstieg von Fehlgeburten sowie einen signifikanten Anstieg von Totgeburten/fötales Ableben und mehr - alles im Zusammenhang mit den mRNA-C-19-Spritzen - und basierend auf den Daten der FDA und CDC."





Untertitel: t.me/Normalitaet_v2]

https://t.me/HaraldThiers/805





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