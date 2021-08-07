"Vive La France" - CASABLANCA - Marseillaise (MIRRORED)Mirrored from You Tube channel Valestap at:-Come definire la magica alchimia capace di trasformareuna striscia di inerte celluloide in un frammento d'eternità?Proprio non saprei, ma a volte anche una reliquia artisticapuo' tornare utile come semplice segnalibro da interporrefra memoria e dimenticanza per stigmatizzare l'intollerabileproliferazione di canali neo-nazisti su yt.La stessa Google tollera, o comunque non vi pone freno,piu' o meno consapevolmente, l'infame propagandadegli squallidi epigoni di quella sciagurata ideologia.Non che la vigliaccheria di qualche fanatico coniglio neronascosto dietro una anonima tastiera faccia paura ad alcuno,ma tirare lo sciacquone di tanto in tanto non sarebbe una cattiva idea.Music in this videoLearn moreListen ad-free with YouTube PremiumSongMedley (Die Wacht Am Rhein / La Marseillaise)ArtistThe Warner Bros. Studio Orchestra