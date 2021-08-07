© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
"Vive La France" - CASABLANCA - Marseillaise (MIRRORED)
Follow
0
Share
Report
128 views • August 07, 2021
"Vive La France" - CASABLANCA - Marseillaise (MIRRORED)
Mirrored from You Tube channel Valestap at:-
https://youtu.be/9l_3AM_fncs
Come definire la magica alchimia capace di trasformare
una striscia di inerte celluloide in un frammento d'eternità?
Proprio non saprei, ma a volte anche una reliquia artistica
puo' tornare utile come semplice segnalibro da interporre
fra memoria e dimenticanza per stigmatizzare l'intollerabile
proliferazione di canali neo-nazisti su yt.
La stessa Google tollera, o comunque non vi pone freno,
piu' o meno consapevolmente, l'infame propaganda
degli squallidi epigoni di quella sciagurata ideologia.
Non che la vigliaccheria di qualche fanatico coniglio nero
nascosto dietro una anonima tastiera faccia paura ad alcuno,
ma tirare lo sciacquone di tanto in tanto non sarebbe una cattiva idea.
Music in this video
Learn more
Listen ad-free with YouTube Premium
Song
Medley (Die Wacht Am Rhein / La Marseillaise)
Artist
The Warner Bros. Studio Orchestra
Mirrored from You Tube channel Valestap at:-
https://youtu.be/9l_3AM_fncs
Come definire la magica alchimia capace di trasformare
una striscia di inerte celluloide in un frammento d'eternità?
Proprio non saprei, ma a volte anche una reliquia artistica
puo' tornare utile come semplice segnalibro da interporre
fra memoria e dimenticanza per stigmatizzare l'intollerabile
proliferazione di canali neo-nazisti su yt.
La stessa Google tollera, o comunque non vi pone freno,
piu' o meno consapevolmente, l'infame propaganda
degli squallidi epigoni di quella sciagurata ideologia.
Non che la vigliaccheria di qualche fanatico coniglio nero
nascosto dietro una anonima tastiera faccia paura ad alcuno,
ma tirare lo sciacquone di tanto in tanto non sarebbe una cattiva idea.
Music in this video
Learn more
Listen ad-free with YouTube Premium
Song
Medley (Die Wacht Am Rhein / La Marseillaise)
Artist
The Warner Bros. Studio Orchestra
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.