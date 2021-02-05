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05.02.2021. Не Навальный, а развальный (Выпуск № 188 часть I (1)).
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13471 views • February 04, 2021
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Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:15 Письмо слушателя. О Навальном.
02:25 Москва 31. Прогулка Свободы Воли, попранной Конституции и прав человека. https://www.youtube.com/watch?v=S_FsdAlSpGo&;feature=youtu.be.
12:07 Дворец для Путина. История самой большой взятки. https://www.youtube.com/watch?v=ipAnwilMncI.
16:09 Нас готовят к гражданской войне / Владимир Филин. https://www.youtube.com/watch?v=ccUNCACmoDo.
21:41 Ковид паспорта отменили! Раздражение россиян добровольно - принудительной вакцинацией нарастает.
https://www.youtube.com/watch?v=YBTR_LWp8no.
24:10 В Германии появляются изоляторы для нарушителей карантина. Это законно? https://www.dw.com/ru/izoljatory-dlja-narushitelej-karantina-v-germanii/a-56362225.
26:35 Письмо слушателя. Про неизвестные автоматы в школе.
29:47 Осторожно секта ХаБаД Любавичь, и их шестёрка путин. https://www.youtube.com/watch?v=G_Hl1GNj6w0&;feature=youtu.be.
42:54 Хабад - обыкновенный фашизм [ФИЛЬМ, УДАЛЕННЫЙ С КАНАЛА СТАЛИНГРАД]. https://www.youtube.com/watch?v=-Zdrl-OHrpQ.
53:28 Лествица для мирян. Введение. https://www.youtube.com/watch?v=RgNRc6_moPE&;list=PLEChOBf3LSsAfMnDKP8qKPH3bLLLOQuIg.
01:03:54 Лествица для мирян. Введение. https://www.youtube.com/watch?v=RgNRc6_moPE&;list=PLEChOBf3LSsAfMnDKP8qKPH3bLLLOQuIg&index=1.
01:15:23 "Три Царства и Грядущая Война" Об Украине. - Старец Элпидий. https://www.youtube.com/watch?v=B4FDcMIxSqM.
01:25:35 прот. Олег Стеняев 9 марта. https://www.youtube.com/watch?v=Ob8OuueqMKc.
01:34:21 Протоиерей Олег Стеняев 29.09.2019г. Лекция" Православное учение о спасении"(Часть 2). https://www.youtube.com/watch?v=dkzCuSMHz7U.
Сегодня мы поговорим о Навальном, о том для чего он все это устроил. Увидим, что всеобщее народное недовольство помогло в борьбе с ковидными паспортами. Узнаем, что уже есть изоляторы для борьбы с нарушителями карантина, что в школах устанавливаются непонятные автоматы. Поговорим о секте Хабад, и о том, почему она у нас прижилась. Послушаем еще одну главу а Лествице для мирян, обсудим почему у нас появилось «комфортное» православие. Послушаем предсказание старца Элпидия. Также увидим интервью протоирея Олега Стеняеева, узнаем его мнение о банковской системе, так же узнаем, как надо относиться к верующим других конфессий.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:15 Письмо слушателя. О Навальном.
02:25 Москва 31. Прогулка Свободы Воли, попранной Конституции и прав человека. https://www.youtube.com/watch?v=S_FsdAlSpGo&;feature=youtu.be.
12:07 Дворец для Путина. История самой большой взятки. https://www.youtube.com/watch?v=ipAnwilMncI.
16:09 Нас готовят к гражданской войне / Владимир Филин. https://www.youtube.com/watch?v=ccUNCACmoDo.
21:41 Ковид паспорта отменили! Раздражение россиян добровольно - принудительной вакцинацией нарастает.
https://www.youtube.com/watch?v=YBTR_LWp8no.
24:10 В Германии появляются изоляторы для нарушителей карантина. Это законно? https://www.dw.com/ru/izoljatory-dlja-narushitelej-karantina-v-germanii/a-56362225.
26:35 Письмо слушателя. Про неизвестные автоматы в школе.
29:47 Осторожно секта ХаБаД Любавичь, и их шестёрка путин. https://www.youtube.com/watch?v=G_Hl1GNj6w0&;feature=youtu.be.
42:54 Хабад - обыкновенный фашизм [ФИЛЬМ, УДАЛЕННЫЙ С КАНАЛА СТАЛИНГРАД]. https://www.youtube.com/watch?v=-Zdrl-OHrpQ.
53:28 Лествица для мирян. Введение. https://www.youtube.com/watch?v=RgNRc6_moPE&;list=PLEChOBf3LSsAfMnDKP8qKPH3bLLLOQuIg.
01:03:54 Лествица для мирян. Введение. https://www.youtube.com/watch?v=RgNRc6_moPE&;list=PLEChOBf3LSsAfMnDKP8qKPH3bLLLOQuIg&index=1.
01:15:23 "Три Царства и Грядущая Война" Об Украине. - Старец Элпидий. https://www.youtube.com/watch?v=B4FDcMIxSqM.
01:25:35 прот. Олег Стеняев 9 марта. https://www.youtube.com/watch?v=Ob8OuueqMKc.
01:34:21 Протоиерей Олег Стеняев 29.09.2019г. Лекция" Православное учение о спасении"(Часть 2). https://www.youtube.com/watch?v=dkzCuSMHz7U.
Сегодня мы поговорим о Навальном, о том для чего он все это устроил. Увидим, что всеобщее народное недовольство помогло в борьбе с ковидными паспортами. Узнаем, что уже есть изоляторы для борьбы с нарушителями карантина, что в школах устанавливаются непонятные автоматы. Поговорим о секте Хабад, и о том, почему она у нас прижилась. Послушаем еще одну главу а Лествице для мирян, обсудим почему у нас появилось «комфортное» православие. Послушаем предсказание старца Элпидия. Также увидим интервью протоирея Олега Стеняеева, узнаем его мнение о банковской системе, так же узнаем, как надо относиться к верующим других конфессий.
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