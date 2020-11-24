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34) Être connecté peut nuire gravement à la santé | Reportage suisse (2017)
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Être connecté peut nuire gravement à la santé | Reportage suisse remarquable | publié sur ma chaîne youtube 'Clarity with Claire Edwards' en 04/04/2019: https://www.youtube.com/watch?v=SQbzcWKQffI
#WiFi Le WiFi et les ondes des GSM sont sans danger ! À ceux qui le pensent ou ferment les yeux sur leurs effets, nous vous invitons à visionner ce reportage suisse très instructif ! #4G #5G
Normes pour la France (directives européennes) :
https://ondes-info.ineris.fr/content/valeurs_limites_exposition
Les organisations qui alertent sur ces dangers demandent de limiter les expositions du public à 0,6V/m, soit 10 fois moins que ce qui est provisoirement conseillé, et 100 fois moins que la “norme” officielle…
À voir aussi en complément :
https://www.youtube.com/watch?v=w0dJspAMA6U
https://www.youtube.com/watch?v=4QKENWtajyI
https://www.youtube.com/watch?v=eYLl5I7aQLs
https://www.youtube.com/watch?v=iR7xO6I5jjY
Source : Temps Présent - émission du 18 mai 2017.
https://www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/etre-connecte-peut-nuire-gravement-a-la-sante?urn=urn:rts:video:8633496
Nos 2 chaînes YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UC38xK7hksnyzdWPdf0XC9kQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCowMG5mJqgrqitF4EnZPutA/videos
#WiFi Le WiFi et les ondes des GSM sont sans danger ! À ceux qui le pensent ou ferment les yeux sur leurs effets, nous vous invitons à visionner ce reportage suisse très instructif ! #4G #5G
Normes pour la France (directives européennes) :
https://ondes-info.ineris.fr/content/valeurs_limites_exposition
Les organisations qui alertent sur ces dangers demandent de limiter les expositions du public à 0,6V/m, soit 10 fois moins que ce qui est provisoirement conseillé, et 100 fois moins que la “norme” officielle…
À voir aussi en complément :
https://www.youtube.com/watch?v=w0dJspAMA6U
https://www.youtube.com/watch?v=4QKENWtajyI
https://www.youtube.com/watch?v=eYLl5I7aQLs
https://www.youtube.com/watch?v=iR7xO6I5jjY
Source : Temps Présent - émission du 18 mai 2017.
https://www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/etre-connecte-peut-nuire-gravement-a-la-sante?urn=urn:rts:video:8633496
Nos 2 chaînes YouTube :
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