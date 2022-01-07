Νάνοτεχνολογια σε εμβόλιο της pfizer.

➡️ ❗Η "#La_Quinta_Columna" εξέδωσε ένα νέο ανακοινωθέν ιδιαίτερης σημασίας. Αυτή τη φορά, καταγγέλλοντας την παρουσία μικροτεχνολογίας σε ένα φιαλίδιο της Pfizer.

Η παρατήρηση των αντικειμένων που εντοπίστηκαν σε αυτό το φιαλίδιο έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα με οπτικό μικροσκόπιο σε όλα τα πιο πρόσφατα προγράμματα της ισπανικής ομάδας.

Ο βιοστατιστικολόγος #Ricardo_Delgado_Martín ζήτησε από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να επικοινωνήσουν μαζί του για να καταθέσουν ενώπιον νομικού οργάνου σχετικά με το περιεχόμενο του εμφoλίoυ.