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Manifestation à Chambéry pour la liberté de ne pas porter le masque et discours choc de la Savoie
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5 views • September 30, 2020
26 septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo
AGORA TVNEWS : https://www.youtube.com/channel/UC82-AR3h-vsSzZgZ8pvAVkQ
Reportage complet sur la manifestation pour les libertés organisée par le "Sénat de Savoie" pour la reconnaissance de l'indépendance de la Savoie.
Pour en savoir plus : http://www.csr-savoie.sitew.org/
Invités : Chloé Frammery, Tal et Johanna Schaller, Thierry Becourt, Fred "Atomic"...
00:50 - Témoignage d'un enfant sur le port du masque à l'école : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=50s
03:50 - Intervention de Chloé de Genève : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=230s
11:49 - Intervention de Tal Schaller : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=709s
18:40 - Intervention de Johanna : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=1120s
29:05 - Intervention de Thierry Becourt : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=1745s
37:54 - Intervention de Pascal de la Savoie : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=2274s
45:29 - Intervention de Janine et de son masque peint au visage : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=2729s
46:39 - Intervention de Thierry V de la ligue de défense des conducteurs : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=2799s
47:40 - La pièce d'identité savoisienne : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=2860s
48:53 - Intervention d'Agnes D - Poème et chanson : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=2933s
52:55 - Intervention de Fred Atomic - la colère de Bruce Lee : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=3175s
56:06 - Intervention sur le Linky : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=3366s
01:05:32 - Discours choc du Sénat de Savoie pour une Savoie Libre et Souveraine : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=3932s
01:29:41 - Discours de Pierre Lefevbre - Non au Nouvel Ordre Mondial : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=5381s
01:46:11 - Intervention du Conseil National de Transition : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=6371s
01:48:14 - Intervention de Thierry : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=6494s
01:58:00 - Le jet de masques : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=7080s
AGORA TVNEWS : https://www.youtube.com/channel/UC82-AR3h-vsSzZgZ8pvAVkQ
Reportage complet sur la manifestation pour les libertés organisée par le "Sénat de Savoie" pour la reconnaissance de l'indépendance de la Savoie.
Pour en savoir plus : http://www.csr-savoie.sitew.org/
Invités : Chloé Frammery, Tal et Johanna Schaller, Thierry Becourt, Fred "Atomic"...
00:50 - Témoignage d'un enfant sur le port du masque à l'école : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=50s
03:50 - Intervention de Chloé de Genève : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=230s
11:49 - Intervention de Tal Schaller : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=709s
18:40 - Intervention de Johanna : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=1120s
29:05 - Intervention de Thierry Becourt : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=1745s
37:54 - Intervention de Pascal de la Savoie : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=2274s
45:29 - Intervention de Janine et de son masque peint au visage : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=2729s
46:39 - Intervention de Thierry V de la ligue de défense des conducteurs : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=2799s
47:40 - La pièce d'identité savoisienne : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=2860s
48:53 - Intervention d'Agnes D - Poème et chanson : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=2933s
52:55 - Intervention de Fred Atomic - la colère de Bruce Lee : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=3175s
56:06 - Intervention sur le Linky : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=3366s
01:05:32 - Discours choc du Sénat de Savoie pour une Savoie Libre et Souveraine : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=3932s
01:29:41 - Discours de Pierre Lefevbre - Non au Nouvel Ordre Mondial : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=5381s
01:46:11 - Intervention du Conseil National de Transition : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=6371s
01:48:14 - Intervention de Thierry : https://www.youtube.com/watch?v=9GHspMq-zRo&;t=6494s
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