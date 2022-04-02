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ШОК-РАЗОБЛАЧЕНИЕ. МИКРОЧИПЫ В ВАКЦИНАХ
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1516 views • April 02, 2022
Благодаря результатам 20 000 ЧАСОВ исследований учёных со всего мира мы получили неопровержимые доказательства того, что в 💉 от чудо-вируса находятся
МИКРОЧИПЫ, которые могут встраиваться в нервную систему человека, считывать и передавать сигналы мозга с помощью сети 5G.
Это видео утверждает и наглядно доказывает, каким образом эта 💉 , являясь средством генной терапии способна превратить человека не во что иное, как в био-робота, лишённого собственного полноценного мышления и свободы воли.
МИКРОЧИПЫ, которые могут встраиваться в нервную систему человека, считывать и передавать сигналы мозга с помощью сети 5G.
Это видео утверждает и наглядно доказывает, каким образом эта 💉 , являясь средством генной терапии способна превратить человека не во что иное, как в био-робота, лишённого собственного полноценного мышления и свободы воли.
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