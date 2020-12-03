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Pr Christian Perronne :"Moderna, Pfizer, ce ne sont pas des vaccins, c'est de la thérapie génique"
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49 views • December 03, 2020
2 déc. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=2fcFa2xI6sY
Sud Radio : https://www.youtube.com/channel/UCESTwDXpoMgiYBHipMdKTkQ
Un vaccin pour 0,05% de décès...
Avec le Professeur Christian Perronne, Chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de Garches. Pendant quinze ans, il a été l’un des principaux conseillers en matière de santé publique de plusieurs gouvernements. Il est déjà l’auteur de La Vérité sur la maladie de Lyme. Auteur du livre “Il y a t-il une erreur qu’ILS n’ont pas commise” Albin Michel.
Actualité, politique, invités... Du lundi au vendredi, de 12h à 14h, retrouvez André Bercoff dans tous ses états.
Sud Radio : https://www.youtube.com/channel/UCESTwDXpoMgiYBHipMdKTkQ
Un vaccin pour 0,05% de décès...
Avec le Professeur Christian Perronne, Chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de Garches. Pendant quinze ans, il a été l’un des principaux conseillers en matière de santé publique de plusieurs gouvernements. Il est déjà l’auteur de La Vérité sur la maladie de Lyme. Auteur du livre “Il y a t-il une erreur qu’ILS n’ont pas commise” Albin Michel.
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