BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

PRESENTACIÓN: "Red Democracia Directa (Nacional e Internacional)" y "Comunidad del Después"
Red Democracia Directa
Red Democracia Directa
4 followers
Follow
0
Share
Report
9 views • November 15, 2020
En este vídeo, brindamos un Diagnóstico global y local de la humanidad, un historial del cómo llegamos hasta aquí, para luego ofrecer soluciones posibles mediante las Asambleas Apartidarias de Autorrepresentación Política, una Red de Asambleas, un Consejo Social Ejecutivo, una Economía no comercial o de Intercambio laboral, Estrategias de Autodefensa Social, Certificado de Poblador Libre, Plan de acción de Transición, Alianza con Pueblos Originarios y otros temas afines.



COMUNIDAD DEL DESPUÉS
https://www.facebook.com/Comunidad-de...




RED DEMOCRACIA DIRECTA - Red DD - RADD - RIDD
Los interesados en obtener más información o en ingresar a esta Red, pueden consultarnos a través de los siguientes contactos:

[email protected]

www.redargentinadd.blogspot.com

Facebook:
RADD - Red Argentina Democracia Directa
RIDD - Red Internacional Democracia Directa
Red Democracia Directa - Sociocracia

Instagram: reddd.arg

Brighteon: Red Democracia Directa



Videos sobre: Ley Natural – Normativa marítima - Ficción Legal - Fraude Global

https://www.youtube.com/watch?v=TtAJH...
https://www.youtube.com/watch?v=zigHD...
https://www.youtube.com/watch?v=6njdE...
https://www.youtube.com/watch?v=IjJAf...
https://www.youtube.com/watch?v=D_v5q...
https://youtu.be/T5zuwuCaASU
https://youtu.be/TtAJH0TOfJg
https://youtu.be/zigHDdIosM8
https://youtu.be/6njdE-YNmmg
https://youtu.be/IjJAf64jtBs
https://youtu.be/30IsKwn0xU0
https://youtu.be/uK59jyQCyP8
https://youtu.be/_uyIOzspQFI




Archivos en PDF de la Red DD:

Credencial y Certificado de Poblador Libre del Mundo.
https://drive.google.com/file/d/1tbIZ...


Para Imprimir:

CERTIFICADO Poblador Libre (frente)
https://drive.google.com/file/d/1FXZv7rwpvfkTuMD1L2CIMRzihAqVqG4M/view?usp=sharing

CERTIFICADO Poblador Libre (dorso)
https://drive.google.com/file/d/1pK3JfypdWnJN4Z8t1nuGLRTqr8fbpGeA/view?usp=sharing

CREDENCIAL Poblador Libre (frente)
https://drive.google.com/file/d/1AOwlJCsnpUFSqPIe67ua7yKgjO5qu5Hh/view?usp=sharing

CREDENCIAL Poblador LIbre (dorso)
https://drive.google.com/file/d/18ew8JmEd6lhOAI38y_Dt3FThtePv8Wr4/view?usp=sharing


Vía de Transición de la Esclavitud a la Liberación
https://drive.google.com/file/d/14cxb...


Síntesis Presentación: Red DD-RADD-RIDD
https://drive.google.com/file/d/1-g1e...


Concepto RADD:
https://drive.google.com/file/d/1a4XI...


Concepto RIDD:
https://drive.google.com/file/d/115K9...


Ley Natural vs. Ley Civil o Positiva:
https://drive.google.com/file/d/1v977...


Consejo Pluricultural de Pueblos Libres (Consejo Social Ejecutivo)
https://drive.google.com/file/d/1Lr73...


Declaración de Autodefensa Humana:
https://drive.google.com/file/d/1JThK...


Organización Asamblearia
https://drive.google.com/file/d/1nlmc...


Acta Asamblearia Constitutiva
https://drive.google.com/file/d/1t5SE...


Autogobierno del Pueblo
https://drive.google.com/file/d/1lXPy...
Keywords
freedompoliticsnwodemocracy
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Report Says More Than 6,000 Pharmacies Certified to Dispense Abortion Pills, Cites Oversight Gaps

Report Says More Than 6,000 Pharmacies Certified to Dispense Abortion Pills, Cites Oversight Gaps

Morgan S. Verity
The simple stride: How walking after colon cancer diagnosis fights debilitating fatigue and reclaims life

The simple stride: How walking after colon cancer diagnosis fights debilitating fatigue and reclaims life

Ava Grace
The silent thief: How everyday isolation is stealing our minds, landmark study reveals

The silent thief: How everyday isolation is stealing our minds, landmark study reveals

Ava Grace
How time spent in Nature could reshape your relationship with food

How time spent in Nature could reshape your relationship with food

Willow Tohi
New South Wales Approves Human Composting as End-of-Life Option

New South Wales Approves Human Composting as End-of-Life Option

Douglas Harrington
Study Finds Lower Cognitive Function in 60-69 Age Group Tied to Higher Future Stroke Risk

Study Finds Lower Cognitive Function in 60-69 Age Group Tied to Higher Future Stroke Risk

Zoey Sky
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy