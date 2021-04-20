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ΤΑ ΑΠΑΤΗΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΙΖΩΗΣ
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540 views • April 20, 2021
Κι έτσι όπως τώρα βρεθήκαμε, στριμωγμένοι από έναν απίστευτο ιό, όλοι μας στον κόσμο, οι επιστήμονες φροντίζουν - πέραν του μπολιάσματος φυσικά - να διανθίσουν τις προσπάθειες να μας κρατήσουν ασφαλείς με κάθε τεχνολογία που μπορεί να φανταστεί ανθρώπου νους. Βλέπεις πρέπει να την αξιοποιήσουμε με τρόπο τέτοιο που θα αποφεύγεται και η παραμικρή επαφή μεταξύ των ανθρώπων. Πάντα για να μη δημιουργηθούν νέες εστίες. Τουλάχιστον είναι εύκολο να βρούμε που είναι η ζωή, πλέον, είναι ακριβώς από την άλλη από εκεί που μας προτείνουν οι ειδικοί.
Συνεπώς, απ’ό,τι καταλαβαίνουμε, πολλές τεχνολογίες που έβρισκαν τους ανθρώπους παλαιότερα σκεπτικούς απεναντί τους, τώρα που βρεθήκαμε να ακροβατούμε σε αυτό το τεντωμένο πανδημικό σκοινί μας έχουν γίνει πλέον απαραίτητες! Άλλωστε εκτος από το να προσέχουν την ασφάλεια μας, ενδιαφέρονται και για τις ανθρώπινες σχέσεις με αποτέλεσμα να τις έχουν προσομοιώσει σε σημείο που το τι είναι αλήθεια και τι ψέματα ακόμα και στα βιώματα μας να εξαρτάται μόνο από τον ελεγκτή της τεχνολογίας.
Οπότε αναρωτηθήκαμε πώς μέσα από τα χρόνια η τεχνολογία πάντα μας παρουσιαζόταν εντυπωσιακή, ταυτισμένη με την πρόοδο και ικανή να εξυψώσει το επίπεδο ζωής. Έλα όμως που τα πράγματα ήρθαν έτσι που αποδείχθηκε καταφανώς κάθε πεποίθηση που πολλοί από εμάς τα προηγούμενα είχαμε, ότι ποτέ δεν μας την έδωσαν για το λόγο που την “πούλησαν” αλλά για να μας ελέγχουν εκπαιδεύοντας μας να την οικειοποιούμαστε και να καταδεχόμαστε που μας απομακρύνει από τι άλλο, από την αληθινή ζωή την ίδια, την οποία τώρα ήρθε η ώρα περισσότερο από ποτέ να θυμηθούμε και να ξανα αναζητήσουμε.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
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Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι σύνδεσμοι της εκπομπής είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/ta-apatila-ergaleia-tis-sygxronis-antizois
Black Mirror - The future of social media - Rating everyone in your daily interactions
https://youtu.be/EcspUD0kF7g
Black Mirror (2011-2019) 1,2,3,4,5ος Κύκλος μίνι σειρά https://tainio-mania.online/load/seir/black_mirror_2011_2013_1_2o_k_klo_m_ni_seir/21-1-0-2837
Το μικροτσίπ που εντοπίζει τον κορονοϊό στο ανθρώπινο σώμα πριν εμφανιστούν συμπτώματα https://youtu.be/Cvf6D1q8T5k
Pentagon scientists reveal a microchip that senses COVID-19 in your body BEFORE you show symptoms and a filter that extracts the virus from blood https://www.dailymail.co.uk/news/article-9460389/Pentagon-scientists-invent-microchip-senses-COVID-19-body-symptoms.html
COVID-19 DARPA https://www.darpa.mil/work-with-us/covid-19
The rise of microchipping: are we ready for technology to get under the skin?
https://www.theguardian.com/technology/2019/nov/08/the-rise-of-microchipping-are-we-ready-for-technology-to-get-under-the-skin
Τσιπάρισμα με RFID σε κλάμπ στην Ισπανία. https://www.facebook.com/173086936068423/videos/1196277120416061
Φόρα παρτίδα διαφήμιση σε σειρά το μικροτσίπ για παιδιά https://youtu.be/5QB_1BdPqUY
Elon Musk Says a Pong-Playing Monkey Proves Neuralink Works, But He’s Promised A Lot
https://observer.com/2021/04/elon-musk-neuralink-monkey-video-game-tech-neurotech-human-application/
Instant neural control of a movement signal https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11894084/
Jose Delgado and Mind Control https://youtu.be/eK2Hopm5s_c
ΔΕΙΤΕ Το Μέλλον είναι εδώ Clear Image AI για λιανική θα βελτιώσει τις εμπειρίες στο κατάστημα UHUTV https://youtu.be/CxICd-UtrK4
The Oprah Conversation — Barack Obama Teaser | Apple TV+
https://youtu.be/51uk5SFF5s8
Digital voice technology. You are being played. Just saying...
https://www.facebook.com/tamara.sweeney.71/videos/10223890919934738/?t=134
HOLOGRAMS - THIS IS SCARY https://youtu.be/NilrJ_AR_Es
Introducing Microsoft Mesh https://youtu.be/Jd2GK0qDtRg
Fake Covid-19 Certificates Hit Airlines, Which Now Have to Police Them
https://www.wsj.com/articles/fake-covid-19-certificates-hit-airlines-which-now-have-to-police-them-11618330621
Apple exploring mobile digital ID and wearable authentication tech
https://www.biometricupdate.com/202104/apple-exploring-mobile-digital-id-and-wearable-authentication-tech
Innovations for a Safer World https://sponsored.bloomberg.com/news/sponsors/features/japangov/japanese-technologies
What They Don't Want You To See. Boston Dynamics and AI.
https://youtu.be/SiZZkrEyw5Q
Maximum Mobility and Manipulation (M3) (Archived) https://www.darpa.mil/program/maximum-mobility-and-manipulation
Συνεπώς, απ’ό,τι καταλαβαίνουμε, πολλές τεχνολογίες που έβρισκαν τους ανθρώπους παλαιότερα σκεπτικούς απεναντί τους, τώρα που βρεθήκαμε να ακροβατούμε σε αυτό το τεντωμένο πανδημικό σκοινί μας έχουν γίνει πλέον απαραίτητες! Άλλωστε εκτος από το να προσέχουν την ασφάλεια μας, ενδιαφέρονται και για τις ανθρώπινες σχέσεις με αποτέλεσμα να τις έχουν προσομοιώσει σε σημείο που το τι είναι αλήθεια και τι ψέματα ακόμα και στα βιώματα μας να εξαρτάται μόνο από τον ελεγκτή της τεχνολογίας.
Οπότε αναρωτηθήκαμε πώς μέσα από τα χρόνια η τεχνολογία πάντα μας παρουσιαζόταν εντυπωσιακή, ταυτισμένη με την πρόοδο και ικανή να εξυψώσει το επίπεδο ζωής. Έλα όμως που τα πράγματα ήρθαν έτσι που αποδείχθηκε καταφανώς κάθε πεποίθηση που πολλοί από εμάς τα προηγούμενα είχαμε, ότι ποτέ δεν μας την έδωσαν για το λόγο που την “πούλησαν” αλλά για να μας ελέγχουν εκπαιδεύοντας μας να την οικειοποιούμαστε και να καταδεχόμαστε που μας απομακρύνει από τι άλλο, από την αληθινή ζωή την ίδια, την οποία τώρα ήρθε η ώρα περισσότερο από ποτέ να θυμηθούμε και να ξανα αναζητήσουμε.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Γκρουπ Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι σύνδεσμοι της εκπομπής είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/ta-apatila-ergaleia-tis-sygxronis-antizois
Black Mirror - The future of social media - Rating everyone in your daily interactions
https://youtu.be/EcspUD0kF7g
Black Mirror (2011-2019) 1,2,3,4,5ος Κύκλος μίνι σειρά https://tainio-mania.online/load/seir/black_mirror_2011_2013_1_2o_k_klo_m_ni_seir/21-1-0-2837
Το μικροτσίπ που εντοπίζει τον κορονοϊό στο ανθρώπινο σώμα πριν εμφανιστούν συμπτώματα https://youtu.be/Cvf6D1q8T5k
Pentagon scientists reveal a microchip that senses COVID-19 in your body BEFORE you show symptoms and a filter that extracts the virus from blood https://www.dailymail.co.uk/news/article-9460389/Pentagon-scientists-invent-microchip-senses-COVID-19-body-symptoms.html
COVID-19 DARPA https://www.darpa.mil/work-with-us/covid-19
The rise of microchipping: are we ready for technology to get under the skin?
https://www.theguardian.com/technology/2019/nov/08/the-rise-of-microchipping-are-we-ready-for-technology-to-get-under-the-skin
Τσιπάρισμα με RFID σε κλάμπ στην Ισπανία. https://www.facebook.com/173086936068423/videos/1196277120416061
Φόρα παρτίδα διαφήμιση σε σειρά το μικροτσίπ για παιδιά https://youtu.be/5QB_1BdPqUY
Elon Musk Says a Pong-Playing Monkey Proves Neuralink Works, But He’s Promised A Lot
https://observer.com/2021/04/elon-musk-neuralink-monkey-video-game-tech-neurotech-human-application/
Instant neural control of a movement signal https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11894084/
Jose Delgado and Mind Control https://youtu.be/eK2Hopm5s_c
ΔΕΙΤΕ Το Μέλλον είναι εδώ Clear Image AI για λιανική θα βελτιώσει τις εμπειρίες στο κατάστημα UHUTV https://youtu.be/CxICd-UtrK4
The Oprah Conversation — Barack Obama Teaser | Apple TV+
https://youtu.be/51uk5SFF5s8
Digital voice technology. You are being played. Just saying...
https://www.facebook.com/tamara.sweeney.71/videos/10223890919934738/?t=134
HOLOGRAMS - THIS IS SCARY https://youtu.be/NilrJ_AR_Es
Introducing Microsoft Mesh https://youtu.be/Jd2GK0qDtRg
Fake Covid-19 Certificates Hit Airlines, Which Now Have to Police Them
https://www.wsj.com/articles/fake-covid-19-certificates-hit-airlines-which-now-have-to-police-them-11618330621
Apple exploring mobile digital ID and wearable authentication tech
https://www.biometricupdate.com/202104/apple-exploring-mobile-digital-id-and-wearable-authentication-tech
Innovations for a Safer World https://sponsored.bloomberg.com/news/sponsors/features/japangov/japanese-technologies
What They Don't Want You To See. Boston Dynamics and AI.
https://youtu.be/SiZZkrEyw5Q
Maximum Mobility and Manipulation (M3) (Archived) https://www.darpa.mil/program/maximum-mobility-and-manipulation
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