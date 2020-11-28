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Дэвид Айк - Как Они Провернули Пандемию.
Unseen Matters
Unseen Matters
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851 views • November 28, 2020
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Многим людям сложно принять, что кучка людей могла срежиссировать всю афёру глобальной пандемии. Но, на самом деле, когда мы понимаем структуру того, как контролируется мир, всё становится вполне очевидным.
Дэвид Айк десятилетиями говорит о глобальном Культе – кого некоторые называют 1-м процентом – о глобальной сети взаимосвязанных цепочек тайных обществ, полусекретных групп и, затем, на публичной сцене – правительственных учреждений. И все эти группы на поверхности выглядят не связанными между собой. Это – не так.

Перевод: Святослав Макаров, Unseen Matters!
https://vk.com/unseenmatters
Дэвид Айк: Игорь Фролов, Lord32x
https://vk.com/lord32xmovies
Keywords
new world orderdavid ickecovid-19londonreal
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