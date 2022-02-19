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Истинная природа вирусов
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3 views • February 19, 2022
Американский исследователь и автор книг А. Вондерпланиц сформулировал в этом интервью на радио "Superhuman" (2008 г.) сформулировал свой взгляд на вирусы с точки зрения натуропатии, также привёл шокирующие факты об афере ВИЧ/СПИД. Он во многом прав, но ему не хватает знания 5 биологических законов, открытых доктором Хамером. В частности понимания того, что процессы тканевых изменений могут запускать биологическим конфликтом, вследствие драматичных переживаний человек. Относительно вирусов доктор Хамер тоже считал, что они не являются патогенами, а лишь сопровождают фазу восстановления в определённых тканях.
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