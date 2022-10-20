20.10.2022 Не называйте моего имени… (Выпуск №255. Часть 2 (2))

brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/fc66a180-eaea-4b9c-a4cf-c620f35b316d



brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/ad6ee0f9-f7af-49e5-a560-ee615ebe3bae

ru.Vera77.com Часть 1 http://ru.vera77.com/article/20102022-ne-nazyvajte-moego-imeni-vypusk-255-chast-2-1

ru.Vera77.com Часть 2 http://ru.vera77.com/article/20102022-ne-nazyvajte-moego-imeni-vypusk-255-chast-2-2

Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/20102022-ne-nazyvajte-moego-imeni-vypusk-255-chast-2-1

Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/20102022-ne-nazyvajte-moego-imeni-vypusk-255-chast-2-2

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Часть 2

00:00 https://yandex.ru/video/preview/12095330837714704765 Обстрел горсовета в городе Донецк, без виновника

04:05 https://www.youtube.com/watch?v=_JE0kIDPDi0 Пионтковский. Освобождение Херсона, самоубийство Путина, облавы в Москве, Гиркин против Путина

https://www.youtube.com/watch?v=uf6PxYkj2Z4 Новости ТСН 19:30 за 14 октября 2022 года | Новости Украины

https://www.youtube.com/watch?v=JDCjLfOOl_Y РЕН ТВ НОВОСТИ 8:30 от 15.10.22 / Мощный взрыв в турецкой шахте. Не стало актера Робби Колтрейна

https://www.youtube.com/watch?v=iM1Y2qHsgKA Cерия новых ударов по Киеву. Воздушная тревога по всей Украине / РЕН НОВОСТИ 16:30 от 17.10

15:00 https://www.youtube.com/watch?v=eEebpwAfev4 Закрыли небо сами! Как украинская ПВО уничтожает воздушные цели врага – ТСН

19:22 https://www.youtube.com/watch?v=shKOHVbzGpc Як трофейна техніка воює проти росії в Україн

22:06 https://youtu.be/w8pSbj9Tu_Q "Была беда большая, когда пришла

24:40 https://www.youtube.com/watch?v=DXZt05LO3v0 Когда вырубили радостанцию резня прекратилась

31:10 https://www.youtube.com/watch?v=rFbh40OPHic Золотое звено. Документальный фильм о строительстве БАМ (1985)

35:19 https://www.youtube.com/watch?v=pv8rMqsU4iA Премьера в Сосновке. Душевная лирическая мелодрама (1986)

37:51 https://www.youtube.com/watch?v=B0rB6ks9I-8 ВИА "Пламя". Сборник песен (1975-87)

48:50 https://www.youtube.com/watch?v=FLi7sN4T6QU "Критическое видео" - Школьная жестокость | Критическая точка

55:11 https://www.youtube.com/watch?v=8pIxBvO8NtY Современные формы проповеди в Церкви

1:03:50 https://www.youtube.com/watch?v=gbVuB3bhvkQ Тест ПСИ излучения на БИОкостюм ЧелоВека

1:07:06 https://www.youtube.com/watch?v=-L-0oBz4QPU Контроль Детей в Школах. Рамки Облучатели

1:13:13 https://www.youtube.com/watch?v=_kxIcCgapGk Стадный Инстинкт. Дрессировка идёт по плану

1:15:08 https://www.youtube.com/watch?v=pEv42dhiTKg Едим Жуков и Кузнечиков с Еленой Фаист

1:19:40 https://www.youtube.com/watch?v=OZ-SwD5c5ws Крик Матери с БомбоУбежища Школы

1:23:27 https://www.youtube.com/watch?v=MEI_fJOUTG4 Почему началась война? Проповедь митрополита Святогорского Арсения.

1:29:47 https://www.youtube.com/watch?v=ljrmdvE3hEI Пётр Мамонов - Надо являть

1:32:27 https://www.youtube.com/watch?v=ph-TpWIlu5U Петр Мамонов: «Мое дело — идти»

1:37:17 https://www.youtube.com/watch?v=50aNCqcTKbg Эксперимент прохожих на ЧелоВечность Украина-Россия. Обними Меня РАди МиРА