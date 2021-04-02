© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
02.04.2021. Сдать биометрию значит продать душу (Выпуск № 196 часть I).
Follow
2
Share
Report
9044 views • April 02, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:06 ВЕЛИКОЕ ОБНУЛЕНИЕ. Практика Заговора. Часть 6 - для кого Cyberpunk 2077 не просто игра? https://www.youtube.com/watch?v=CYmbdsA_gZo.
14:15 Биометрия. Торговля душами. Договор с со слугами антихриста. https://www.youtube.com/watch?v=CUf7xwQSaIU.
16:53 Ф.Киркоров - Душа такая. https://www.youtube.com/watch?v=mReGMeFrKIE.
24:00 Биометрия. Торговля душами. Договор с со слугами антихриста. https://www.youtube.com/watch?v=CUf7xwQSaIU.
01:06:46 ВЕЛИКОЕ ОБНУЛЕНИЕ. Практика Заговора. Часть 6 - для кого Cyberpunk 2077 не просто игра? https://www.youtube.com/watch?v=CYmbdsA_gZo.
01:16:28 МОНАХ и БЕС / Смотреть весь фильм HD. https://www.youtube.com/watch?v=YzZ-aDFtZyU&;t=652s.
01:41:20 Торжество Православия 2021. Верные вышли в защиту церкви. ДОЗОР #44. https://www.youtube.com/watch?v=BTxZz__i-nY.
Сегодня мы поговорим о планах сильных мира сего на человечество, как используют вертикаль власти, как с помощью сбора биометрических данных собираются полностью контролировать человека. Обсудим, то, что уже продаются души, что сдача биометрии – это лишение свободной воли человека, ведет к продаже души. Также обсудим некоторые моменты с фильма режиссера Николая Досталя «Монах и бес».
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:06 ВЕЛИКОЕ ОБНУЛЕНИЕ. Практика Заговора. Часть 6 - для кого Cyberpunk 2077 не просто игра? https://www.youtube.com/watch?v=CYmbdsA_gZo.
14:15 Биометрия. Торговля душами. Договор с со слугами антихриста. https://www.youtube.com/watch?v=CUf7xwQSaIU.
16:53 Ф.Киркоров - Душа такая. https://www.youtube.com/watch?v=mReGMeFrKIE.
24:00 Биометрия. Торговля душами. Договор с со слугами антихриста. https://www.youtube.com/watch?v=CUf7xwQSaIU.
01:06:46 ВЕЛИКОЕ ОБНУЛЕНИЕ. Практика Заговора. Часть 6 - для кого Cyberpunk 2077 не просто игра? https://www.youtube.com/watch?v=CYmbdsA_gZo.
01:16:28 МОНАХ и БЕС / Смотреть весь фильм HD. https://www.youtube.com/watch?v=YzZ-aDFtZyU&;t=652s.
01:41:20 Торжество Православия 2021. Верные вышли в защиту церкви. ДОЗОР #44. https://www.youtube.com/watch?v=BTxZz__i-nY.
Сегодня мы поговорим о планах сильных мира сего на человечество, как используют вертикаль власти, как с помощью сбора биометрических данных собираются полностью контролировать человека. Обсудим, то, что уже продаются души, что сдача биометрии – это лишение свободной воли человека, ведет к продаже души. Также обсудим некоторые моменты с фильма режиссера Николая Досталя «Монах и бес».
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.