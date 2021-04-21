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Bas les Masques Le Live - Reçoit Martine Wonner
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20 views • April 21, 2021
A ne pas manquer !
Vendredi 16 avril 21h30 Martine WONNER était reçue dans l'émission: Bas Les Masques Le Live !
Martine WONNER députée du Bas-Rhin, Liberté et Territoire, médecin psychiatre et membre du collectif «laissons les médecins prescrire».
Au programme & en exclusivité l’association Notre Bon Droit en 2ème partie d'émission :
🔵 Fermeture des établissements scolaires sans aucun débat à l’assemblée nationale
🔵 L’été arrive et nos enfants sont toujours masqués !
🔵 Les enfants devront-ils se faire vacciner ?
🔵 IEF en Danger !
🔵 Pass Sanitaire national et dangers des tests avec prélèvement par écouvillonnage
🔴 L’opacité sur les contrats des vaccins signés par les états membres et le «Green Pass» avec l’association Notre Bon Droit.
Vendredi 16 avril 21h30 Martine WONNER était reçue dans l'émission: Bas Les Masques Le Live !
Martine WONNER députée du Bas-Rhin, Liberté et Territoire, médecin psychiatre et membre du collectif «laissons les médecins prescrire».
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🔵 Fermeture des établissements scolaires sans aucun débat à l’assemblée nationale
🔵 L’été arrive et nos enfants sont toujours masqués !
🔵 Les enfants devront-ils se faire vacciner ?
🔵 IEF en Danger !
🔵 Pass Sanitaire national et dangers des tests avec prélèvement par écouvillonnage
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