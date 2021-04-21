Bas les Masques Le Live - Reçoit Martine Wonner

A ne pas manquer !

Vendredi 16 avril 21h30 Martine WONNER était reçue dans l'émission: Bas Les Masques Le Live !



Martine WONNER députée du Bas-Rhin, Liberté et Territoire, médecin psychiatre et membre du collectif «laissons les médecins prescrire».



Au programme & en exclusivité l’association Notre Bon Droit en 2ème partie d'émission :



🔵 Fermeture des établissements scolaires sans aucun débat à l’assemblée nationale



🔵 L’été arrive et nos enfants sont toujours masqués !



🔵 Les enfants devront-ils se faire vacciner ?



🔵 IEF en Danger !



🔵 Pass Sanitaire national et dangers des tests avec prélèvement par écouvillonnage



🔴 L’opacité sur les contrats des vaccins signés par les états membres et le «Green Pass» avec l’association Notre Bon Droit.