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ΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ
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2162 views • June 15, 2021
Μέσα σε ένα ξέφρενο καταιγισμό πίεσης από κάθε στόμα που ανοίγει στα μέσα που πληρώνονται αδρά από το χρήμα που παράγει το αφεντικό άνευ περιορισμού είδαμε πως ο παραλογισμός τους είναι τέτοιος που φτάνουν στο σημείο να δυσφημίζουν τόσο πολύ το μπόλι που έχουν φαγωθεί πως από τότε που το κάνεις απειλείσαι σε τέτοιο βαθμό από ανθρώπους υγιείς και χωρίς συμπτώματα που δεν θα πρέπει να τους επιτρέπεται ούτε να βρίσκονται στο ίδιο εστιατόριο ή χώρο εργασίας.
Αλλά πλέον είναι φανερό πως κανείς δε θα γλιτώσει από το να βγει στα μανταλάκια και να ξεπληρώσει τη στήριξη και τη μάταιη δόξα που του δάνεισε ο άφιλος. Μοιραία θα βγαίνουν μηδενός εξαιρουμένου και χωρίς να τους πέφτει λόγος θα προσπαθουν να μας πείσουν να σωθούμε και στη συνέχεια, όπως μας είπε ο Κούλης σε ένα ρεσιταλ συνταγματικότητας και φιλελευθερισμού, θα πάψουν να προσπαθούν να πείσουν και θα υποχρεώσουν. Οπότε κι εμείς καλό είναι να πεισθούμε οικειοθελώς για να μην τους φέρουμε σε δύσκολη θέση να πουν ότι δεν ήταν πειστικοί. Όμως μέσα στη πρωτόγνωρη μανία τους βλέπουμε πως εδώ και μήνες αγνοούν να μας αναφέρουν πως σε πολλά μέρη του κόσμου η στάθμη των υδάτων παραμένει πεσμένη είτε πέφτει περισσότερο όπως παράδειγμα στη νοτιοανατολική Αγγλία που έκανα μια αυτοψία με βιντεο.
Αυτές τις μέρες στην άλλη πλευρα του νησιου, νοτιοδυτικά στην Κορνουάλη πήραμε ένα ακόμα δείγμα από την τελετή πριν τους G7 πως αυτή η εξουσία για την οποία μιλάμε είναι κάτι πολύ περισσότερο και πιο σκοτεινό από ανθρώπους εξουσιομανείς και απλήστους, εξουσία η οποία ασκείται μέσω της αέναης παραγωγής και ελέγχου του χρήματος που συνεχώς σφίγγει όλο και περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό της ανθρωπότητας και την εξαρτά από αυτό. Και μάλιστα εκπαιδεύει ανθρώπους προσκολλημενους στις λογιών λογιών ανάγκες που συνεχώς επιζητούν να επαναϊκανοποιήσουν ξανά και ξανά όλο και πιο έντονα σαν ένα βαρέλι που δεν έχει πάτο ούτως ώστε να είναι σε θέση να τους εκβιάζει όποτε θέλει να τους βάλει να κάνουν κάτι που ενδεχομένως να είναι αρχικά αρνητικοί. Συνεπώς δεν θα μπορούσε και να αναφέρεται ποτέ στην καλλιέργεια ανώτερων συναισθήματων και πνευματικών νοήσεων που αυτά είναι που δίνουν στη ζωή του ανθρώπου πραγματική ποιότητα και τελικά τον απελευθερώνουν.
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BIOHACKER-ΧΑΡΑΓΜΑ DNA https://rumble.com/vfd1rv-biohacker-dna.html
ΗΠΑ: Εκατομμύρια αχρησιμοποίητες δόσεις του εμβολίου της Johnson & Johnson κοντεύουν να λήξουν https://www.newsbomb.gr/kosmos/story/1203927/hpa-ekatommyria-axrisimopoiites-doseis-toy-emvolioy-tis-johnson-johnson-konteyoyn-na-lixoyn
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλοι οι Έλληνες: Να το επιβάλλουμε για τα σουπερμάρκετ και παντού – Δυστοπική πρόταση, vid https://www.triklopodia.gr/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2/
Ε.Ε.: ΘΑΝΑΤΟΙ = 13.867 – ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ = 1.354.336 Μέχρι τις 5 Ιουνίου 2021
https://www.zougla.gr/apopseis/article/ee-8anati--13867--sinolo-parenergion--1354336--mexri-tis-5-iouniou-2021
VAERS COVID Vaccine Data (Vaccine Adverse Events Reporting System, USA)
Through June 4, 2021 https://www.openvaers.com/covid-data
Full interview with Professor Bhakdi, Professor emeritus of Medical Microbiology and Immunology https://youtu.be/0IBv3A8-ShI
BOOM! Florida Urologist Finds Signs Of Infertility & Prostate Cancer In Men Jabbed With COVID Vaccines https://humansarefree.com/2021/06/infertility-prostate-cancer-in-men-jabbed-with-covid-vaccines.html
CRISPR systems: Novel approaches for detection and combating COVID-19 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168170220311898
Νέος τρόπος επέμβασης στο DNA https://youtu.be/NJjh2HlwR24
Μίζες μέσων εξαπάτησης για τα ψέματα της κορωνοαπάτης
https://angelokarageorgos.gr/Files/mizes%20meson%20eksapatisis%20gia%20korwnoapati.pdf
ΒΟΜΒΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗ : ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΙΧΕ ΣΤΗΘΕΙ Η ΑΡΠΑΧΤΗ !!! 540 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΗΤΑΝ ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΓΚΡΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ''ΠΑΝΔΗΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ'' https://diodotos-k-t.blogspot.com/2021/06/540-6-exus-project-stamina-hn.html
Magic De Spell - Μπαταρία https://youtu.be/noOG9sV7qV0
Αλλά πλέον είναι φανερό πως κανείς δε θα γλιτώσει από το να βγει στα μανταλάκια και να ξεπληρώσει τη στήριξη και τη μάταιη δόξα που του δάνεισε ο άφιλος. Μοιραία θα βγαίνουν μηδενός εξαιρουμένου και χωρίς να τους πέφτει λόγος θα προσπαθουν να μας πείσουν να σωθούμε και στη συνέχεια, όπως μας είπε ο Κούλης σε ένα ρεσιταλ συνταγματικότητας και φιλελευθερισμού, θα πάψουν να προσπαθούν να πείσουν και θα υποχρεώσουν. Οπότε κι εμείς καλό είναι να πεισθούμε οικειοθελώς για να μην τους φέρουμε σε δύσκολη θέση να πουν ότι δεν ήταν πειστικοί. Όμως μέσα στη πρωτόγνωρη μανία τους βλέπουμε πως εδώ και μήνες αγνοούν να μας αναφέρουν πως σε πολλά μέρη του κόσμου η στάθμη των υδάτων παραμένει πεσμένη είτε πέφτει περισσότερο όπως παράδειγμα στη νοτιοανατολική Αγγλία που έκανα μια αυτοψία με βιντεο.
Αυτές τις μέρες στην άλλη πλευρα του νησιου, νοτιοδυτικά στην Κορνουάλη πήραμε ένα ακόμα δείγμα από την τελετή πριν τους G7 πως αυτή η εξουσία για την οποία μιλάμε είναι κάτι πολύ περισσότερο και πιο σκοτεινό από ανθρώπους εξουσιομανείς και απλήστους, εξουσία η οποία ασκείται μέσω της αέναης παραγωγής και ελέγχου του χρήματος που συνεχώς σφίγγει όλο και περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό της ανθρωπότητας και την εξαρτά από αυτό. Και μάλιστα εκπαιδεύει ανθρώπους προσκολλημενους στις λογιών λογιών ανάγκες που συνεχώς επιζητούν να επαναϊκανοποιήσουν ξανά και ξανά όλο και πιο έντονα σαν ένα βαρέλι που δεν έχει πάτο ούτως ώστε να είναι σε θέση να τους εκβιάζει όποτε θέλει να τους βάλει να κάνουν κάτι που ενδεχομένως να είναι αρχικά αρνητικοί. Συνεπώς δεν θα μπορούσε και να αναφέρεται ποτέ στην καλλιέργεια ανώτερων συναισθήματων και πνευματικών νοήσεων που αυτά είναι που δίνουν στη ζωή του ανθρώπου πραγματική ποιότητα και τελικά τον απελευθερώνουν.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι σύνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/ta-sotiria-pronomia-tis-apeilis-apo-tous-eleutherous
BIOHACKER-ΧΑΡΑΓΜΑ DNA https://rumble.com/vfd1rv-biohacker-dna.html
ΗΠΑ: Εκατομμύρια αχρησιμοποίητες δόσεις του εμβολίου της Johnson & Johnson κοντεύουν να λήξουν https://www.newsbomb.gr/kosmos/story/1203927/hpa-ekatommyria-axrisimopoiites-doseis-toy-emvolioy-tis-johnson-johnson-konteyoyn-na-lixoyn
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλοι οι Έλληνες: Να το επιβάλλουμε για τα σουπερμάρκετ και παντού – Δυστοπική πρόταση, vid https://www.triklopodia.gr/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2/
Ε.Ε.: ΘΑΝΑΤΟΙ = 13.867 – ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ = 1.354.336 Μέχρι τις 5 Ιουνίου 2021
https://www.zougla.gr/apopseis/article/ee-8anati--13867--sinolo-parenergion--1354336--mexri-tis-5-iouniou-2021
VAERS COVID Vaccine Data (Vaccine Adverse Events Reporting System, USA)
Through June 4, 2021 https://www.openvaers.com/covid-data
Full interview with Professor Bhakdi, Professor emeritus of Medical Microbiology and Immunology https://youtu.be/0IBv3A8-ShI
BOOM! Florida Urologist Finds Signs Of Infertility & Prostate Cancer In Men Jabbed With COVID Vaccines https://humansarefree.com/2021/06/infertility-prostate-cancer-in-men-jabbed-with-covid-vaccines.html
CRISPR systems: Novel approaches for detection and combating COVID-19 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168170220311898
Νέος τρόπος επέμβασης στο DNA https://youtu.be/NJjh2HlwR24
Μίζες μέσων εξαπάτησης για τα ψέματα της κορωνοαπάτης
https://angelokarageorgos.gr/Files/mizes%20meson%20eksapatisis%20gia%20korwnoapati.pdf
ΒΟΜΒΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗ : ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΙΧΕ ΣΤΗΘΕΙ Η ΑΡΠΑΧΤΗ !!! 540 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΗΤΑΝ ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΓΚΡΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ''ΠΑΝΔΗΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ'' https://diodotos-k-t.blogspot.com/2021/06/540-6-exus-project-stamina-hn.html
Magic De Spell - Μπαταρία https://youtu.be/noOG9sV7qV0
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