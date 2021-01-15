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Wie war der Held Donald Trump früher?
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① ⑦ ⑧ ④ ① ② ①
Eine kurze Reise durch das Leben des Kindes Donald John Trump
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Während des Niedergangs des Unternehmens `Vereinigte Staaten von Amerika´ sollte man vielleicht über den größten Helden aller Zeiten so viel wie möglich erfahren.
Erfährt man davon im Mainstream?
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
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