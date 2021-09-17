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Robert Ganski, ein Schüler von Olga Podorovskaya, spricht beim Kongress "Bewusst in die Zukunft", am 28. November 2015, über die Transformation des Bewusstseins. Hierzu gehören die drei Säulen: Lichtnahrung, Pranaatmung und Tantra.
Ein Interview mit Robert Ganski ist auch hier zu sehen: http://www.extremnews.com/berichte/vermischtes/3a7215d3c542993
Robert Ganski - Transformation des Bewusstseins "BidZ-Kongress 2015"