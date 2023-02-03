ALEXANDRA HENRION-CAUDE, PROFESSOR I GENTIK-RNA SPECIALIST. - ”Rör inte mitt DNA och RNA!”

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Alexandra Henrion-Caude har forskat kring RNA i över 15 år.
Hennes föreläsning på läkarkonferansen ”Rör inte mitt DNA och RNA!” var en mycket viktig föreläsning.
Modiga Människor ger en röst till de som inte hörs i vanlig media!
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