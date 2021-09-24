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24.09.2021. Мы устраним душу лекарствами… потому, что Му-Му плохо себя вел (Выпуск № 219 часть I (1)).
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8257 views • September 23, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:55 В БУДУЩЕМ МЫ УСТРАНИМ ДУШУ ЛЕКАРСТВАМИ--РУДОЛЬФ ШТАЙНЕР (1861-1925). https://www.brighteon.com/37fcd452-cbc1-47f7-b9f0-b08528fa73ab.
12:21 Билл Гейтс обещает новые пандемии, тест-системы и новые вакцины. https://www.youtube.com/watch?v=-GnjQSEehFA.
15:32 Письмо слушателя. Летальный исход от вакцинации.
20:10 В Петербурге стартовала вакцинация беременных от СOVID-19. https://www.youtube.com/watch?v=6cCLIjs2-DI.
23:30 Письмо слушателя. Американскик политики до и после приезда сми.
24:05 Разыгран первый тираж антиковидной лотереи. https://www.gazeta.ru/social/2021/09/15/13987514.shtml?utm_source=yxnews&;utm_medium=desktop.
25:03 В США переименовали вакцинацию от ковида. http://protivkart.com/main/18478-v%20ssha%20pereimenovali%20vakcinaciyu%20ot%20kovida.html.
25:55 Био чип спешит на помощь по борьбе с ковидом. https://www.youtube.com/watch?v=enWZz1lNXbw.
28:26 Письмо слушателя. СКОРО СОГЛАСЯТЬСЯ И НА ЧИПЫ
наблюдть за своим здоровьев с помощью этого подкожного имплантанта.
30:10 Мир должен достичь цели всеобщей вакцинации от кронавируса в конце 2022 года. https://www.youtube.com/watch?v=0aPFGwH4GHs.
32:35 Без метки антихриста не пускают ни в магазин ни в школу ни на работу! https://www.youtube.com/watch?v=rKNSqIySeOM.
36:46 Полная дебилизация России: Что произошло #50. https://www.youtube.com/watch?v=JVf_t5WUgww.
38:17 9 МАЯ? - Мы не знаем... https://www.youtube.com/watch?v=UWvvfevfzGQ.
44:15 опросы школьников. https://youtu.be/eisnUz57UV8.
49:20 QR- код, что это значит? https://www.youtube.com/watch?v=-hJ4qKkTACc.
53:19 Письмо слушателя. Отец Сергий.
56:48 "Как получить полное прощение? | Заметки пастора. https://youtu.be/sDKOBlGJv9c.
01:12:00 МОРГЕНШТЕРН имеет шанс на спасение? Можно ли продать душу дьяволу? https://www.youtube.com/watch?v=DQuFq8yoVRI.
Сегодня мы узнаем о планах масонов, которым уже более ста лет, поговорим о том, как они планируют с помощью медикаментов уничтожить душу человека прям с рождения, как планируются новые пандемии. Поговорим о том какие средства и методы используются для завлечения на вакцинацию. Также узнаем, что уже у нас начали вакцинировать беременных женщин, увидим, как с помощью современного образования и интернета деградировала молодежь. Посмотрим весточку от отца Сергия Романова.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:55 В БУДУЩЕМ МЫ УСТРАНИМ ДУШУ ЛЕКАРСТВАМИ--РУДОЛЬФ ШТАЙНЕР (1861-1925). https://www.brighteon.com/37fcd452-cbc1-47f7-b9f0-b08528fa73ab.
12:21 Билл Гейтс обещает новые пандемии, тест-системы и новые вакцины. https://www.youtube.com/watch?v=-GnjQSEehFA.
15:32 Письмо слушателя. Летальный исход от вакцинации.
20:10 В Петербурге стартовала вакцинация беременных от СOVID-19. https://www.youtube.com/watch?v=6cCLIjs2-DI.
23:30 Письмо слушателя. Американскик политики до и после приезда сми.
24:05 Разыгран первый тираж антиковидной лотереи. https://www.gazeta.ru/social/2021/09/15/13987514.shtml?utm_source=yxnews&;utm_medium=desktop.
25:03 В США переименовали вакцинацию от ковида. http://protivkart.com/main/18478-v%20ssha%20pereimenovali%20vakcinaciyu%20ot%20kovida.html.
25:55 Био чип спешит на помощь по борьбе с ковидом. https://www.youtube.com/watch?v=enWZz1lNXbw.
28:26 Письмо слушателя. СКОРО СОГЛАСЯТЬСЯ И НА ЧИПЫ
наблюдть за своим здоровьев с помощью этого подкожного имплантанта.
30:10 Мир должен достичь цели всеобщей вакцинации от кронавируса в конце 2022 года. https://www.youtube.com/watch?v=0aPFGwH4GHs.
32:35 Без метки антихриста не пускают ни в магазин ни в школу ни на работу! https://www.youtube.com/watch?v=rKNSqIySeOM.
36:46 Полная дебилизация России: Что произошло #50. https://www.youtube.com/watch?v=JVf_t5WUgww.
38:17 9 МАЯ? - Мы не знаем... https://www.youtube.com/watch?v=UWvvfevfzGQ.
44:15 опросы школьников. https://youtu.be/eisnUz57UV8.
49:20 QR- код, что это значит? https://www.youtube.com/watch?v=-hJ4qKkTACc.
53:19 Письмо слушателя. Отец Сергий.
56:48 "Как получить полное прощение? | Заметки пастора. https://youtu.be/sDKOBlGJv9c.
01:12:00 МОРГЕНШТЕРН имеет шанс на спасение? Можно ли продать душу дьяволу? https://www.youtube.com/watch?v=DQuFq8yoVRI.
Сегодня мы узнаем о планах масонов, которым уже более ста лет, поговорим о том, как они планируют с помощью медикаментов уничтожить душу человека прям с рождения, как планируются новые пандемии. Поговорим о том какие средства и методы используются для завлечения на вакцинацию. Также узнаем, что уже у нас начали вакцинировать беременных женщин, увидим, как с помощью современного образования и интернета деградировала молодежь. Посмотрим весточку от отца Сергия Романова.
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