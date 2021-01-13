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Международный открытый микрофон по обмену мнениями о 5G
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105 views • January 13, 2021
Выступают эксперты, доктора и кандидаты наук, военные связисты из России, Канады, США и Германии - специалисты разных областей знания, имеющие опыт теоретической и практической работы:
0:05:51 - Людмила Попова, системный аналитик, обладатель золотой медали МГУ им.М.В.Ломоносова;
0:14:32 - Леонард Колдвелл, врач-терапевт, основатель клиники борьбы с «раком», США;
0:27:43 - Владимир Харсеев, военный связист, полковник МВД;
0:39:11 - Профессор Поль Эру, физик, врач, Медицинский Университет Маг Гилл, Канада;
0:50:05 - Магда Хавас, кандидат наук, профессор Трентского Университета Канады, более 20 лет изучает воздействие электромагнитных волн на человека;
1:00:27 - Владимир Тюняев - член Экспертного Совета по социальному развитию Комитета Совета Федерации по социальной политике, член-корреспондент Академии медико-технических наук, кандидат технических наук;
1:08:41 - Александр Алябьев, начальник узла связи, радиотехнические войска ПВО;
1:14:28 - Ольга Шин, врач-терапевт, бывший сотрудник Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), Канада;
1:24:38 - Доктор Том О'Брайен, DC, CCN, DACBN;
1:32:12 - Виктория Мякотина, аналитик, главный редактор ИА «А если честно!»;
1:43:35 - Вера Аргунова, профессор, доктор социологических наук;
1:52:23 - Константин Алейников, педагог, гражданский активист;
1:58:04 - оглашение резолюции.
0:05:51 - Людмила Попова, системный аналитик, обладатель золотой медали МГУ им.М.В.Ломоносова;
0:14:32 - Леонард Колдвелл, врач-терапевт, основатель клиники борьбы с «раком», США;
0:27:43 - Владимир Харсеев, военный связист, полковник МВД;
0:39:11 - Профессор Поль Эру, физик, врач, Медицинский Университет Маг Гилл, Канада;
0:50:05 - Магда Хавас, кандидат наук, профессор Трентского Университета Канады, более 20 лет изучает воздействие электромагнитных волн на человека;
1:00:27 - Владимир Тюняев - член Экспертного Совета по социальному развитию Комитета Совета Федерации по социальной политике, член-корреспондент Академии медико-технических наук, кандидат технических наук;
1:08:41 - Александр Алябьев, начальник узла связи, радиотехнические войска ПВО;
1:14:28 - Ольга Шин, врач-терапевт, бывший сотрудник Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), Канада;
1:24:38 - Доктор Том О'Брайен, DC, CCN, DACBN;
1:32:12 - Виктория Мякотина, аналитик, главный редактор ИА «А если честно!»;
1:43:35 - Вера Аргунова, профессор, доктор социологических наук;
1:52:23 - Константин Алейников, педагог, гражданский активист;
1:58:04 - оглашение резолюции.
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