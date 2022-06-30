ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΠΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟ «Turkaegean» https://ugetube.com/watch/hTyjPfvTWbKCwzQ , https://rumble.com/v1amq2g-aegean-is-only-greek-greekaegean-no-turkaegean.html . ΠΗΓΕΣ: https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/aris-portosalte-i-tourkia-exei-to-dikaioma-na-xrisimopoiei-ton-oro-turkaegean , https://youtu.be/vIOseaw8QaI , https://youtu.be/S0rzx8PRJhY , https://www.facebook.com/despoina.sagmatopoulou/videos/397475652379826 , https://togethergreece.com/posts/221222 .

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THE WORST GENOCIDE WITH THE COVID VACCINES OF DEATH FROM THE ANTICHRIST WORLD DICTATORSHIP. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v16xgyw-the-worst-genocide-with-the-covid-vaccines-of-death-from-the-antichrist-wor.html , https://www.brighteon.com/d7058ce3-bd16-4411-b652-32420f68749e , https://ugetube.com/watch/pPCfa45VOEhHDbK . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/44821-dead-4351483-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .







ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

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