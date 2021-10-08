DONALD TRUMP - Should we get rid of these vaccine mandate, sir?

Donald Trump answers the question on the phone. Español: - ¿Debemos deshacernos de estos mandatos de vacunación, señor? Bueno, ya sabes, nunca hemos oído el término mandato, pero la gente tiene que tener sus libertades y deberíamos ser fuertes para que las personas las consiguieran. No deberían hacerlo si se contagian con COVID o como quiera llamarlo, el virus de Wuhan, ese virus de China, podría llamarse así, tiene muchos nombres. Pero cuando lo contraes, no deberías estar forzado. Quieren obligar a la gente que lo ha tenido a vacunarse. Cuando en realidad cuando lo contraes, no necesitas la vacuna, te vuelves inmune. Lo que dicen es raro. - La inmunidad natural Es una inmunidad natural ¿por qué obligan a la gente a vacunarse? Recuerden esto, las compañías farmacéuticas ganan mucho dinero, y les encanta no sé quién lo quiere o a quién le gusta más, pero cuando lo contraen no tienen que vacunarse. - Es triste que incluso estemos despidiendo a enfermeras y personal sanitario de primera línea que se sumergían en el COVID cada día en los peores momentos.