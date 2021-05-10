Μητροπολίτης Ναϊρόμπης Μακάριος: «Τὸ ἐμβόλιο θὰ προκαλέσει ἀνωμαλίες σωματικὲς καὶ πνευματικές. Θὰ προκαλέσει θάνατον»!

Μετὰ τὴν δημοσίευση ἄρθρου - προσωπικῆς μαρτυρίας τοῦ Μητροπολίτου Ναϊρόμπης Μακαρίου, ἔδωσε καὶ συνέντευξη στὸ Focus FM.

Ἀνέφερε μεταξὺ ἄλλων ὁ Σεβασμιώτατος: «Ταξιδεύω σὲ πολλὲς περιοχὲς σὲ πολλὲς φυλὲς καὶ δὲν εἶδα θανάτους ἀπὸ τὴν ἐπιδημία. Μπαίνω καὶ λειτουργῶ σὲ Ναοὺς κατάμεστους ἀπὸ Πιστούς. Ἐνῶ ὁ κόσμος κινεῖται κανονικὰ, ἡ ἐπίθεση γίνεται πρὸς τὴν Ἐκκλησία. Μοῦ λένε οἱ δικοί μου ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ὅτι πρέπει νὰ ἐμβολιαστῶ. Μὰ γιατί νὰ ἐμβολιαστῶ; Δὲν βλέπω τὸν λόγο. Ἡ ἄποψή μου εἶναι ὅτι τὸ ἐμβόλιο σὲ μία δεδομένη στιγμή, θὰ προκαλέσει θάνατο. Καὶ ἄλλες ἀσθένειες, διότι οἱ ἐρευνητὲς ποὺ ἔχουν ἐρευνήσει αὐτὸ τὸ ἐμβόλιο, ἔχουν ξεκαθαρίσει ὅτι τὸ ἐμβόλιο... αὐτὸ περιέχει μέσα aids, corona virus 19, καὶ malaria. Ἂν δὲν πεθάνουν οἱ ἄνθρωποι, θὰ προκαλέσει ἀνωμαλίες σωματικὲς καὶ πνευματικές. Μεταφέρω τὸ μήνυμα, ὅτι ὁ λαὸς πρέπει νὰ σηκωθεῖ, νὰ ἀντισταθεῖ! Εἶναι ἀπαράδεκτο τόσο ἡ Ἐκκλησία ὅσο καὶ ἡ Πολιτεία, σὲ αὐτὲς τὶς στιγμὲς ποὺ διέρχεται ἡ ἀνθρωπότητα. Ἡ ἀνθρωπότητα περιμένει Φῶς καὶ Ἀνάσταση ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία, γιατί εἶναι ἡ μόνη Πίστη ἡ ὁποία παρέμεινε πιστὴ στοὺς Πατέρες, στὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους. Ὁ κόσμος περιμένει ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία νὰ δώσει ἕνα μήνυμα αἰσιοδοξίας καὶ χαρᾶς. Δὲν μποροῦμε ἐμεῖς νὰ φυλακίσουμε τὴν Πίστη αὐτή, τῶν δύο χιλιάδων ἐτῶν, τῶν Πατέρων μας. Εἴμαστε πεπεισμένοι γιὰ τὴν Πίστη μας. Δὲν χρειαζόμαστε κάποιον νὰ μᾶς πεῖ τώρα στὸν 21o αἰώνα, τί πρέπει νὰ κάνουμε καὶ τί δὲν πρέπει νὰ κάνουμε. Εἶναι δεδομένη ἡ Πίστις μας δὲν μποροῦμε νὰ ἀλλάξουμε. Εἶμαι στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ, ἂν πεθάνω, πέθανα. Ἐγὼ πάντως τὸ ἐμβόλιο, δὲν τὸ κάνω σὲ καμμία περίπτωση! Εἶναι φάρμακο ἀθανασίας ἡ Θεία Κοινωνία» τόνισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναϊρόμπης Μακάριος.

Ἠχητικό: Focus FM