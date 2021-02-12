Relschopper Diego is een Fenix!

We vonden het al wat stilletjes rond relschoppertje Diego Albers van pauperopstandgroepje Demonstratie van het Volk.

We zagen hem tekeer gaan in Eindhoven en aangezien wij niet van ordinaire relschoppers houden hebben we hem gemeld.

Daarna hoorden we vrij weinig van dit dotje met een knotje. En eerlijk gezegd misten we hem ook niet eens.

Maar wat zien we nu? Diego is terug, op YouTube en hij heeft zelfs een liedje over zijn miserabele leven gemaakt!

Nou relschoppertje, succes verder, baantje ook al kwijt, ja, jammer joh.

Mensen, een armoedig liedje met persoonlijke boodschap, wat heerlijk om zo het weekend te beginnen.

Gaat iemand nog 'koffie drinken' in Utrecht dit weekend? We zien je!