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«Η κόρη μου είναι νεκρή! ...ΛΕΓΑΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΗΛΙΘΙΟΥΣ...»
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155 views • February 19, 2022
Μάνα που ΠΕΝΘΕΙ για το παιδί της: «ΛΕΓΑΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΗΛΙΘΙΟΥΣ, τώρα είδαμε τι συμβαίνει»
Τρομερό βίντεο!!! Κόσμος αρχίζει και βλέπει πως τον κοροϊδέψαν…
«Τα πιστέψαμε όλα. Δεν είμαστε θεωρητικοί συνωμοσίας – είμαστε κανονικοί, μέτριοι, συνηθισμένοι άνθρωποι, κάνουμε το σωστό, πηγαίνουμε στην δουλειά, πληρώνουμε φόρους, τηρούμε την νομοθεσία – αρκετά καλά μορφωμένοι, δεν αμφισβητούμε ποτέ τίποτα. Πιστεύαμε ότι οι άνθρωποι που δεν το κατάλαβαν και δεν έκαναν το εμβόλιο ήταν ανόητοι».
Αυτά είναι τα λόγια μιας μάνας που έχασε το παιδί της από το εμβόλιο!
Πολλοί άνθρωποι νιώθουν προδομένοι και απογοητευμένοι από τις κυβερνήσεις τους!
Με δάκρυα στα μάτια η μάνα λέει:
«Πιστεύαμε ότι οι άνθρωποι που δεν κάνουν το (εμβόλιο) είναι ανόητοι. Η κόρη μου είχε μυοκαρδίτιδα και καρδιακή ανεπάρκεια. Τώρα ανακαλύψαμε ότι είναι πολύ συνηθισμένη η μυοκαρδίτιδα και η περικαρδίτιδα, είναι εξαιρετικά συνηθισμένα, συμπτώματα -(παθήσεις), αφού κάνεις το εμβόλιο.
Ανεπιθύμητες παρενέργειες, δεν ήξερα τότε, δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα επάνω στο έντυπο συγκατάθεσης. Δεν υπήρχε τίποτα.
(Η κόρη μου) δεν είχε τίποτα κακό εκτός από το αυξημένο μέγεθος καρδιάς από το φυσιολογικό. Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.
Οι γιατροί δεν θα δεχτούν ότι υπάρχει πρόβλημα με το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Είναι σαν να φοβούνται να πουν οτιδήποτε. Φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους».
https://attikanea.info/%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BC/
Τρομερό βίντεο!!! Κόσμος αρχίζει και βλέπει πως τον κοροϊδέψαν…
«Τα πιστέψαμε όλα. Δεν είμαστε θεωρητικοί συνωμοσίας – είμαστε κανονικοί, μέτριοι, συνηθισμένοι άνθρωποι, κάνουμε το σωστό, πηγαίνουμε στην δουλειά, πληρώνουμε φόρους, τηρούμε την νομοθεσία – αρκετά καλά μορφωμένοι, δεν αμφισβητούμε ποτέ τίποτα. Πιστεύαμε ότι οι άνθρωποι που δεν το κατάλαβαν και δεν έκαναν το εμβόλιο ήταν ανόητοι».
Αυτά είναι τα λόγια μιας μάνας που έχασε το παιδί της από το εμβόλιο!
Πολλοί άνθρωποι νιώθουν προδομένοι και απογοητευμένοι από τις κυβερνήσεις τους!
Με δάκρυα στα μάτια η μάνα λέει:
«Πιστεύαμε ότι οι άνθρωποι που δεν κάνουν το (εμβόλιο) είναι ανόητοι. Η κόρη μου είχε μυοκαρδίτιδα και καρδιακή ανεπάρκεια. Τώρα ανακαλύψαμε ότι είναι πολύ συνηθισμένη η μυοκαρδίτιδα και η περικαρδίτιδα, είναι εξαιρετικά συνηθισμένα, συμπτώματα -(παθήσεις), αφού κάνεις το εμβόλιο.
Ανεπιθύμητες παρενέργειες, δεν ήξερα τότε, δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα επάνω στο έντυπο συγκατάθεσης. Δεν υπήρχε τίποτα.
(Η κόρη μου) δεν είχε τίποτα κακό εκτός από το αυξημένο μέγεθος καρδιάς από το φυσιολογικό. Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.
Οι γιατροί δεν θα δεχτούν ότι υπάρχει πρόβλημα με το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Είναι σαν να φοβούνται να πουν οτιδήποτε. Φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους».
https://attikanea.info/%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BC/
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