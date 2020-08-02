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Trafic sexuel d'êtres humains : sauver les enfants | #savethechildren !
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16 views • August 02, 2020
Trump signe un décret pour combattre le trafic d'êtres humains | Et en France, que fait-on ? Oui, que fait-on, pour mettre fin au fléau ? Rien. Au contraire, ceux qui essaient d'ouvrir les yeux du public sur ce grand et infernal problème de santé publique se font censurer, traiter d'antisémites, d'anarchistes, d'illuminés, etc.
Au martyre des enfants enlevés, revendus et sacrifiés à Moloch, la bien-pensance ne trouve qu'à cracher à la face des enquêteurs un hargneux et méprisant : COMPLOTISTES ! VTFF.
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon tweeter :
@MargueriteRothe
Au martyre des enfants enlevés, revendus et sacrifiés à Moloch, la bien-pensance ne trouve qu'à cracher à la face des enquêteurs un hargneux et méprisant : COMPLOTISTES ! VTFF.
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