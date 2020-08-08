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L'alimentation vivante : mon témoignage... + bonus sur le conarovirus
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5 views • August 08, 2020
31 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=aY1Vtxuyt5I
YT Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
Merci à Aurélie et à Éric Viard pour cette interview du 5 janvier 2020, à Marrakech.
Ce stage avec Irène Grosjean m'a apporté tout ce dont j'avais besoin pour surpasser la peur que j'avais de perdre mon travail, après les menaces de licenciement reçues au début décembre. Merci aussi à toute l'équipe : Irène, Miguel, Olivier, Hervé, Stéphanie, Anna, Sophie, Gérard, Onesime, Caroline, Maguelonne, Émilie, Frédéric, Guillaume, Pamela, Sylvie, Doug, Stéphane
Les interviews de :
Stéphanie : https://youtube.com/watch?v=wa0Qxjcb1L0
Hervé : https://youtube.com/watch?v=AUEhEKrrwOY
Stéphane : https://youtube.com/watch?v=z-bKWQeqZhk
Onesime : https://youtube.com/watch?v=bjnkN-Ipnvk
Caroline : https://youtube.com/watch?v=F_WWpoAO5GY
La chaîne de Aurélie et Eric - Au coeur de la vie : https://www.youtube.com/channel/UCuKlCCIm5assi1BLn7gVgLw
Irène Grosjean est docteur en naturopathie. Mais ce qui l'a obligée à chercher et à trouver les principes de la véritable médecine de santé et de l'alimentation vivante est la perte précoce de trois êtres chers, très bien "soi-niés" par la médecine "moderne" : sa maman, son époux et sa belle-soeur.
Irène est née le 4 août 1930. À presque 90 ans, elle pratique le trampoline et donne des consultations et des stages toute l'année, tout en disant que ce n'est pas un travail : "je fais ce que j'ai à faire", dit-elle.
Pour commander le livre "La vie en abondance" :
https://www.biovie.fr/fr/livres/253-la-vie-en-abondance-irene-grosjean.html
L'adresse mail pour joindre Irène : [email protected]
L'adresse pour les consultations :
Musée Des Arômes
3213 Ancien Chemin d'Arles
13690 Graveson
Stages avec Irène : http://www.santenaturopathie.com/fr/stages
Vidéo hyper-courte d'Irène pour découvrir [https://youtube.com/watch?v=aY1Vtxuyt5I
https://m.youtube.com/watch?v=lhDJ6WINDyI
Vidéo d'Irène qui résume les principes de l'alimentation vivante [24:01] :
https://m.youtube.com/watch?v=Fgc2VFhQSxg
Irène Grosjean ou la vie en abondance, avec une explication sur les bactéries, les virus et les microbes à [1:27:02] :
https://youtube.com/watch?v=3pupDVbec2s
Les purges, interview avec Irène Grosjean et Miguel Barthéléry à Marrakech [1:19:14] :
https://youtube.com/watch?v=10LwbhNg_WE
Conférence en avril 2017 qui parle de vaccins et d'autres trucs qui peuvent changer notre vie à tout jamais [1:11:44].
https://m.youtube.com/watch?v=jaeXIlpBixs
Recettes d'alimentation vivante :
http://www.santenaturopathie.com/fr/recettes
Recettes pour le petit déjeuner :
https://m.youtube.com/watch?v=ezZA_yTPlPI
Recettes de soupes crues chaudes :
https://youtube.com/watch?v=DaPDBXyAwtc
YT Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
Merci à Aurélie et à Éric Viard pour cette interview du 5 janvier 2020, à Marrakech.
Ce stage avec Irène Grosjean m'a apporté tout ce dont j'avais besoin pour surpasser la peur que j'avais de perdre mon travail, après les menaces de licenciement reçues au début décembre. Merci aussi à toute l'équipe : Irène, Miguel, Olivier, Hervé, Stéphanie, Anna, Sophie, Gérard, Onesime, Caroline, Maguelonne, Émilie, Frédéric, Guillaume, Pamela, Sylvie, Doug, Stéphane
Les interviews de :
Stéphanie : https://youtube.com/watch?v=wa0Qxjcb1L0
Hervé : https://youtube.com/watch?v=AUEhEKrrwOY
Stéphane : https://youtube.com/watch?v=z-bKWQeqZhk
Onesime : https://youtube.com/watch?v=bjnkN-Ipnvk
Caroline : https://youtube.com/watch?v=F_WWpoAO5GY
La chaîne de Aurélie et Eric - Au coeur de la vie : https://www.youtube.com/channel/UCuKlCCIm5assi1BLn7gVgLw
Irène Grosjean est docteur en naturopathie. Mais ce qui l'a obligée à chercher et à trouver les principes de la véritable médecine de santé et de l'alimentation vivante est la perte précoce de trois êtres chers, très bien "soi-niés" par la médecine "moderne" : sa maman, son époux et sa belle-soeur.
Irène est née le 4 août 1930. À presque 90 ans, elle pratique le trampoline et donne des consultations et des stages toute l'année, tout en disant que ce n'est pas un travail : "je fais ce que j'ai à faire", dit-elle.
Pour commander le livre "La vie en abondance" :
https://www.biovie.fr/fr/livres/253-la-vie-en-abondance-irene-grosjean.html
L'adresse mail pour joindre Irène : [email protected]
L'adresse pour les consultations :
Musée Des Arômes
3213 Ancien Chemin d'Arles
13690 Graveson
Stages avec Irène : http://www.santenaturopathie.com/fr/stages
Vidéo hyper-courte d'Irène pour découvrir [https://youtube.com/watch?v=aY1Vtxuyt5I
https://m.youtube.com/watch?v=lhDJ6WINDyI
Vidéo d'Irène qui résume les principes de l'alimentation vivante [24:01] :
https://m.youtube.com/watch?v=Fgc2VFhQSxg
Irène Grosjean ou la vie en abondance, avec une explication sur les bactéries, les virus et les microbes à [1:27:02] :
https://youtube.com/watch?v=3pupDVbec2s
Les purges, interview avec Irène Grosjean et Miguel Barthéléry à Marrakech [1:19:14] :
https://youtube.com/watch?v=10LwbhNg_WE
Conférence en avril 2017 qui parle de vaccins et d'autres trucs qui peuvent changer notre vie à tout jamais [1:11:44].
https://m.youtube.com/watch?v=jaeXIlpBixs
Recettes d'alimentation vivante :
http://www.santenaturopathie.com/fr/recettes
Recettes pour le petit déjeuner :
https://m.youtube.com/watch?v=ezZA_yTPlPI
Recettes de soupes crues chaudes :
https://youtube.com/watch?v=DaPDBXyAwtc
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