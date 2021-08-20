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IFQ62 - Émission #62 du 19 août 2021 avec Johann Fakra
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21 views • August 20, 2021
19 août 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions62:0?
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Dans cette 62e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir Johann Fakra, de la chaîne "Quartier Libre".
👉 Retrouvez Johann Fakra ici :
Telegram Quartier Libre : https://t.me/quartierlibretv
Telegram Un Notre Monde : https://t.me/unNotreMonde
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@quartierLibreTV
Facebook : https://www.facebook.com/jfakra/
VK : https://vk.com/quartierlibre
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : http://essentiellement.eu
■ Source Muriel
• PowerPoint de Muriel : https://epsiac-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/hubin_muriel_epsi_province_namur_be/Ebp1E_CVAZdEirPSraydF0kBiX0WrUvR6V1AooKipHU8JA?e=p6OIaV
■ Sources Chloé
• Courrier des Stratèges sur la Loi sanitaire : https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/08/12/pourquoi-les-employeurs-nont-pas-interet-a-appliquer-la-loi-sur-le-passe-sanitaire/
• Courrier pour la rentrée scolaire téléchargeable depuis le site du Virus des libertés (collectif d'avocats suisses). https://www.levirusdeslibertes.ch/
• Arte dément les intentions d'euthanasie de Jacques Attali : https://www.arte.tv/fr/videos/103400-003-A/jacques-attali-euthanasie-et-manipulations-desintox/
• Jacques Attali 1979 - "Ce qui est fascinant, c'est à travers la médecine que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer." : https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=sFtGtI-s-X4
• PowerPoint sur l'Avenir de la Vie de 1981 : http://gerardscheller.ch/Presentation_Avenir_de_la_Vie_1981-IEQ62.pptx
• Article du Temps 2.09.11 - Pour Jacques Attali, le monde sera à l’image de la Suisse ou sombrera dans le chaos. https://www.letemps.ch/culture/jacques-attali-monde-sera-limage-suisse-sombrera-chaos
• LCI 16.02.21 - Covid-19 : "Des choix sont faits de réduction des libertés pour la sécurité, je les comprends", estime Jacques Attali. https://www.lci.fr/amp/politique/covid-19-coronavirus-pandemie-des-choix-sont-faits-de-reduction-des-libertes-pour-la-securite-je-les-comprends-estime-jacques-attali-2178487.html
• Loi sur les Pauvres : http://alencontre.org/societe/des-lois-anglaises-sur-les-pauvres-a-la-denonciation-moderne-de-lassistanat-i.html
• Micropuces Darébio : https://web.archive.org/web/20200426211320/https://darebioscience.com/microchips-biotech/
• Brevet de Microsoft du 1.12.20 sur les Doubles numériques : https://cutt.ly/rnU04Sn
• Les 8 prédictions du WEF pour 2030, rédigées en 2016 : https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030/
• La copie du Livre "L'Avenir de la Vie", sur le site de Amazon : https://www.amazon.fr/LAvenir-vie-Salomon/dp/222150237X
• Jacques ATTALI - Vidéo "Changer de code" https://youtu.be/dozGp2Dsz2o
• Conférence de Frédéric Laloux : Reinventing Organization.
https://youtu.be/NZKqPoQiaDE
• Les 235 ingrédients des vaccins, compilés par Tal Schaller : gerardscheller.ch/235_SUBSTANCES_DANS_LES_VACCINS.pdf
🇨🇵 Rassemblements du 21.08.21
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-a-venir/france-21-08-21-liste-des-rassemblements-contre-le-pass-sanitaire-pour-la-liberte-vaccinale
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Dans cette 62e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir Johann Fakra, de la chaîne "Quartier Libre".
👉 Retrouvez Johann Fakra ici :
Telegram Quartier Libre : https://t.me/quartierlibretv
Telegram Un Notre Monde : https://t.me/unNotreMonde
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@quartierLibreTV
Facebook : https://www.facebook.com/jfakra/
VK : https://vk.com/quartierlibre
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : http://essentiellement.eu
■ Source Muriel
• PowerPoint de Muriel : https://epsiac-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/hubin_muriel_epsi_province_namur_be/Ebp1E_CVAZdEirPSraydF0kBiX0WrUvR6V1AooKipHU8JA?e=p6OIaV
■ Sources Chloé
• Courrier des Stratèges sur la Loi sanitaire : https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/08/12/pourquoi-les-employeurs-nont-pas-interet-a-appliquer-la-loi-sur-le-passe-sanitaire/
• Courrier pour la rentrée scolaire téléchargeable depuis le site du Virus des libertés (collectif d'avocats suisses). https://www.levirusdeslibertes.ch/
• Arte dément les intentions d'euthanasie de Jacques Attali : https://www.arte.tv/fr/videos/103400-003-A/jacques-attali-euthanasie-et-manipulations-desintox/
• Jacques Attali 1979 - "Ce qui est fascinant, c'est à travers la médecine que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer." : https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=sFtGtI-s-X4
• PowerPoint sur l'Avenir de la Vie de 1981 : http://gerardscheller.ch/Presentation_Avenir_de_la_Vie_1981-IEQ62.pptx
• Article du Temps 2.09.11 - Pour Jacques Attali, le monde sera à l’image de la Suisse ou sombrera dans le chaos. https://www.letemps.ch/culture/jacques-attali-monde-sera-limage-suisse-sombrera-chaos
• LCI 16.02.21 - Covid-19 : "Des choix sont faits de réduction des libertés pour la sécurité, je les comprends", estime Jacques Attali. https://www.lci.fr/amp/politique/covid-19-coronavirus-pandemie-des-choix-sont-faits-de-reduction-des-libertes-pour-la-securite-je-les-comprends-estime-jacques-attali-2178487.html
• Loi sur les Pauvres : http://alencontre.org/societe/des-lois-anglaises-sur-les-pauvres-a-la-denonciation-moderne-de-lassistanat-i.html
• Micropuces Darébio : https://web.archive.org/web/20200426211320/https://darebioscience.com/microchips-biotech/
• Brevet de Microsoft du 1.12.20 sur les Doubles numériques : https://cutt.ly/rnU04Sn
• Les 8 prédictions du WEF pour 2030, rédigées en 2016 : https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030/
• La copie du Livre "L'Avenir de la Vie", sur le site de Amazon : https://www.amazon.fr/LAvenir-vie-Salomon/dp/222150237X
• Jacques ATTALI - Vidéo "Changer de code" https://youtu.be/dozGp2Dsz2o
• Conférence de Frédéric Laloux : Reinventing Organization.
https://youtu.be/NZKqPoQiaDE
• Les 235 ingrédients des vaccins, compilés par Tal Schaller : gerardscheller.ch/235_SUBSTANCES_DANS_LES_VACCINS.pdf
🇨🇵 Rassemblements du 21.08.21
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-a-venir/france-21-08-21-liste-des-rassemblements-contre-le-pass-sanitaire-pour-la-liberte-vaccinale
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