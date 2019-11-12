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Šitą įrašą "TUBIKAS" trina, ir šalina kanalus, kurie dalinasi šia informacija!
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262 views • November 12, 2019
Paprasto ŽMOGAUS paprastos mintys - tikro VYRO kalba mitinge prie LRT!
Pakubėkite nusikopijuoti šį vaizdo įrašą, ir pasidalinti su kitais - adekvačiais visuomenės atstovais!
Nes internete galioja griežta/totali nuokrypų CENZŪRA. Pagal nuokrypų skundus, TUBIKAS jau du kartus ištrynė šią vaizdo medžiagą, ir vieną kanalą užblokavo visiškai. Motyvacija - ši informacija "pažeidžia" kažkokius "standartus".
Matyt, mitingo dalyviai tikrai gerai užlipo nuokrypoms "ant mozolio", jei nuokrypos ir jų tolerastai draugeliai taip paniškai bijo šios vaizdo medžiagos paviešinimo, ir kelia tokio masto isterijas(?).
Pakubėkite nusikopijuoti šį vaizdo įrašą, ir pasidalinti su kitais - adekvačiais visuomenės atstovais!
Nes internete galioja griežta/totali nuokrypų CENZŪRA. Pagal nuokrypų skundus, TUBIKAS jau du kartus ištrynė šią vaizdo medžiagą, ir vieną kanalą užblokavo visiškai. Motyvacija - ši informacija "pažeidžia" kažkokius "standartus".
Matyt, mitingo dalyviai tikrai gerai užlipo nuokrypoms "ant mozolio", jei nuokrypos ir jų tolerastai draugeliai taip paniškai bijo šios vaizdo medžiagos paviešinimo, ir kelia tokio masto isterijas(?).
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