О новой системе отслеживания граждан рассказывает водитель дальнобойщик из Канады. См. по теме: «Нейрокомпьютеры, система Антихриста. Квантовый компьютер «Зверь»» — https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/mirovoe-pravitelstvo-i-totalnyj-kontrol/nejrokompyutery,-sistema-antihrista.-kvantovyj-kompyuter-zver

«Видео, свидетельствующие, что главная опасность т.наз. «пандемии» — это то, что можно под её предлогом сделать: ввести глобальную тиранию, безправие всех, и основное, навязать гибельную чипизацию, «метку зверя» под видом вакцин без возможности отказаться» — https://usmalos.com/novosti/2020/04/09/video-opasnost-pandemii-globalnaya-tiraniya-bezpravie-chipizaciya-metka-zverya-pod-vidom-privivok/

«Поражающие факторы вакцинации» — https://vc.ru/u/799360-zvezdnyy-veter/295058-porazhayushchie-faktory-vakcinacii

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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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