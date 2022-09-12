CDL144 - Ce que nous, les gardiens de l'humanité, pouvons faire… Jean-Jacques Crèvecœur

12 septembre 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL144:0

Jean-Jacques Crèvecœur Officiel : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f

Description d'origine :

Une CDL assez longue qui dresse le bilan de la situation actuelle et qui annonce les perspectives pour l'année prochaine…





Cette cent-quarante-quatrième conversation du lundi d'une heure trente se déploie en cinq grands chapitres… Une occasion pour moi de partager avec vous le résultat de mes réflexions et de mes méditations de cet été 2022.





Chapitre 1 : Quelles sont les crises que nous traversons actuellement. Et en quoi ces sept (ou dix) crises ont été montées de toutes pièces. Autrement dit, qu'est-ce qui me fait dire que toutes ces crises sont construites sur du vent et sur des mensonges ?





Chapitre deux : Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là ? J'y réponds en apportant trois éléments complémentaires qui expliquent comment une bonne partie de l'humanité s'est transformée en moutons abrutis et dociles.





Chapitre trois : Sortirons-nous de ce merdier ? Même si c'est difficile à accepter, je persiste à dire que nous sommes face à des organisations et des réseaux bien trop puissants pour espérer un renversement rapide de cette Minuscule Minorité de Criminels Psychopathes Milliardaires. D'autant plus que la masse de ceux qui se soumettent et de ceux qui ont peur est encore bien trop importante. Et malheureusement, nous ne pouvons pas espérer un sauveur providentiel : il ne viendra pas !





Chapitre quatre : Nous, les éveillés, les gardiens de l'Humanité, que pouvons-nous faire pour faire une différence significative dans cette situation ? Dans ce chapitre, je propose cinq pistes très concrètes, à la portée de chacun et de chacune d'entre nous.





Chapitre cinq : Dans ce dernier chapitre, je vous fais part des décisions que j'ai prises pour l'année qui vient. Je vous énumère les chantiers auxquels je vais m'atteler cette année, dans le but d'avoir un impact beaucoup plus important sur ceux qui, jusqu'à présent, ne me suivaient pas (pour des raisons de forme, essentiellement). De grands changements en perspectives auxquels je vous invite à participer…





QUELQUES RÉFÉRENCES EN LIEN AVEC LE CONTENU DE CETTE VIDÉO :

— le fil Telegram de Ice Age Farmer : https://t.me/iceagefarmer

— .pour revenir sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]

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Si tu les as loupées, voici les autres vidéos que j'ai produite cet été :





— Le 24 juillet dernier, mon entrevue avec Gilles Bellerose sur : https://odysee.com/@gamesnroses:1/JEANJACQUESCREVECOEUR:f

— Le 04 août, j'ai participé à un panel sur les changements climatiques avec Sylvain Laforest que tu peux visionner sur : https://theovox.tv/video/le-panel-2022-08-04/

— Le 10 août, j'ai accordé également une entrevue à Amélie Paul sur ma terrasse. Une très belle entrevue, très rafraîchissante et très légère : https://odysee.com/@ameliepaul:8/jeanjacquescrevecoeur:7c

— Le 18 août, j'ai participé à un autre panel, plus philosophique avec trois autres participants, sur un thème qui touche à la philosophie, la théologie et l'origine de l'homme : https://theovox.tv/video/le-panel-2022-08-18/





QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :

— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee



