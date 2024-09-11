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BIBLICAL PREPAREDNESS in the END TIMES: THE CHURCH HAS FAILED MISERABLY AT THIS!!!!... ACTUALLY, OUR LACK OF UNDERSTANDING OF BIBLICAL PREPAREDNESS
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https://www.youtube.com/watch?v=1g4E8X07hdQ IN LIGHT OF OUR CONVERGING REALITY WE, THE REDEEMED OF THE LORD, MUST KNOW, UNDERSTAND, AND MOVE WITH FAITH-IN-ACTION UNTO BIBLICAL PREPAREDNESS!


THE CHURCH HAS FAILED MISERABLY AT THIS!!!!... ACTUALLY, OUR LACK OF UNDERSTANDING OF BIBLICAL PREPAREDNESS, THE PURPOSE AND INTENT THEREFORE, GIVES HIGH TESTIMONY TO THE LATENESS OF THE HOUR!


AUTHENTIC, BIBLICAL PREPAREDNESS HAS NOTHING TO DO WITH TEMPORAL, SELF-PRESERVATION AND CARNAL, SELF-ACCOMODATING PURSUITS!


IT HAS EVERYTHING TO DO WITH OBEDIENT-FAITH [A FAITH THAT IS PLEASING TO GOD]… SO THAT OTHERS MAY LIVE [AND I MEAN, LIVE ETERNALLY IN THE PRESENCE OF THE LORD]. IT IS ABOUT BEING AN ASSET RATHER THAN BEING A LIABILITY. IT IS ABOUT WALKING BY FAITH-IN-ACTION TO THE GLORY OF THE LORD.


PREPARE ACCORDINGLY... PREPARE NOW!


Join Jamie Walden and CBBC as we discuss the prescient topic of: BIBLICAL PREPAREDNESS


 To contact or support, visit:

www.omegadynamics.org

Keywords
actuallythe church has failed miserably at thisour lack of understanding of biblical preparedness
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