Жертвоприношение Украины

КонцептуалПервый фильм, постигающий всю глубину смысла русско-украинской войны.Как в России понимают войну на Донбассе? Плохие люди пришли убивать хороших, а те стали сопротивляться. Верно? А как понимают её на Украине? Хорошие люди пошли убивать плохих за то, что те провинились. Кто же из нас прав? В этом фильме вы узнаете, что ошибаются обе стороны.Перед вами раскроются сразу несколько уровней понимания реальности, в которой мы живём. Вы узнаете о скрываемых и даже запретных вещах, и они полностью изменят ваше представление о мире. Это первый российский фильм, который рассматривает войну на Украине как оккультное действо.Его могут смотреть и патриоты России, и свидомые украинцы. И ещё неизвестно, для кого он окажется более полезным. Фильм содержит многочисленные сцены жестокости. Уберите детей от экрана. Беременным женщинам и людям с неустойчивой психикой смотреть не рекомендуется.