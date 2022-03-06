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Жертвоприношение Украины
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72 views • March 06, 2022
https://vk.com/video-45815241_456242344
Концептуал
Первый фильм, постигающий всю глубину смысла русско-украинской войны.
Как в России понимают войну на Донбассе? Плохие люди пришли убивать хороших, а те стали сопротивляться. Верно? А как понимают её на Украине? Хорошие люди пошли убивать плохих за то, что те провинились. Кто же из нас прав? В этом фильме вы узнаете, что ошибаются обе стороны.
Перед вами раскроются сразу несколько уровней понимания реальности, в которой мы живём. Вы узнаете о скрываемых и даже запретных вещах, и они полностью изменят ваше представление о мире. Это первый российский фильм, который рассматривает войну на Украине как оккультное действо.
Его могут смотреть и патриоты России, и свидомые украинцы. И ещё неизвестно, для кого он окажется более полезным. Фильм содержит многочисленные сцены жестокости. Уберите детей от экрана. Беременным женщинам и людям с неустойчивой психикой смотреть не рекомендуется.
Концептуал
Первый фильм, постигающий всю глубину смысла русско-украинской войны.
Как в России понимают войну на Донбассе? Плохие люди пришли убивать хороших, а те стали сопротивляться. Верно? А как понимают её на Украине? Хорошие люди пошли убивать плохих за то, что те провинились. Кто же из нас прав? В этом фильме вы узнаете, что ошибаются обе стороны.
Перед вами раскроются сразу несколько уровней понимания реальности, в которой мы живём. Вы узнаете о скрываемых и даже запретных вещах, и они полностью изменят ваше представление о мире. Это первый российский фильм, который рассматривает войну на Украине как оккультное действо.
Его могут смотреть и патриоты России, и свидомые украинцы. И ещё неизвестно, для кого он окажется более полезным. Фильм содержит многочисленные сцены жестокости. Уберите детей от экрана. Беременным женщинам и людям с неустойчивой психикой смотреть не рекомендуется.
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