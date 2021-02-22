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Dr. Vernon Coleman - Doctors and Nurses Giving the Covid-19 Vaccine Will Be Tried as War Criminals - Медиците и сестрите, поставящи Ковид-ваксината, ще бъдат съдени като военнопрестъпници
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45 views • February 22, 2021
02.02.2021
Original video:
A shocking appeal to the conscience of the Medical personnel - Потресаващ апел към съвестта на Медицинските лица!
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ГЛЕДА ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ ЛИЦА!
Изключително потресаващата тирада на Д-р Върнън Коулмън (MB ChB DSc FRSA):
"Лекарите и медицинските сестри, поставящи Ковид ваксините, ще бъдат съдени като военни престъпници!"
http://www.vernoncoleman.com/
Авторът на бестселъри Върнън Коулман е написал над 100 книги, които са продадени в тираж над 2,000,000 само във Великобритания. Сред Британските му издатели са: PAN, Penguin, Corgi, Arrow, Star, Mandarin, Macmillan, Century, Thames and Hudson и Sidgwick and Jackson. Книгите му са преведени на 25 езика и се продават в над 50 Държави.
Така наречената "ваксина" представлява ГЕННА ТЕРАПИЯ, която ЩЕ ПРОМЕНИ ЧОВЕШКОТО ДНК! Всеки, който участва във "ваксинирането" трябва да знае, че то е двугодишен експеримент и никой НЕ ЗНАЕ ДО КАКВО ЩЕ ДОВЕДЕ!
Ето, най-после след "пластмасовите" ГМО домати и чушки ще имаме и "пластмасови" ГМО-човеци-биороботи!
https://stamat.org/
Original video:
A shocking appeal to the conscience of the Medical personnel - Потресаващ апел към съвестта на Медицинските лица!
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ГЛЕДА ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ ЛИЦА!
Изключително потресаващата тирада на Д-р Върнън Коулмън (MB ChB DSc FRSA):
"Лекарите и медицинските сестри, поставящи Ковид ваксините, ще бъдат съдени като военни престъпници!"
http://www.vernoncoleman.com/
Авторът на бестселъри Върнън Коулман е написал над 100 книги, които са продадени в тираж над 2,000,000 само във Великобритания. Сред Британските му издатели са: PAN, Penguin, Corgi, Arrow, Star, Mandarin, Macmillan, Century, Thames and Hudson и Sidgwick and Jackson. Книгите му са преведени на 25 езика и се продават в над 50 Държави.
Така наречената "ваксина" представлява ГЕННА ТЕРАПИЯ, която ЩЕ ПРОМЕНИ ЧОВЕШКОТО ДНК! Всеки, който участва във "ваксинирането" трябва да знае, че то е двугодишен експеримент и никой НЕ ЗНАЕ ДО КАКВО ЩЕ ДОВЕДЕ!
Ето, най-после след "пластмасовите" ГМО домати и чушки ще имаме и "пластмасови" ГМО-човеци-биороботи!
https://stamat.org/
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