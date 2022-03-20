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Snowden's reveiled video on destroying Human lives on Earth by Nuclear war and the Truth's of Existence by a descendant from future
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852 views • March 20, 2022
EZT ITT A FÉSZEN TALÁLTUK, CSAK AZ NETTÓ ANLOLUL VOLT. HA JÓL TUDOM, S N @ WDEN SZEREZTE MEG EREDETILEG EZT A VIDEÓT, MIKOR FELT@RT EGY BIZONYOS OMINÓZUS SZERVERT.
IGEN, TUDJUK: UFO-K NINCSENEK ÉS JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE UTÁN LÉTEZIK AZ EMBERISÉG ÉS VALAKI A MENNYORSZÁGBA, VALAKI MEG A POKOLBA JUT...MEG VALAKINEK A BILIBE LÓG A KEZE... NA, AKI EHHEZ RAGASZKODIK, GÖRGESSEN IS TOVÁBB MÁRIS.
Állítólag 1964-ben készült felvétel. Minőséget ne várj tőle.
Lefordítottuk Magyarra - de érdemes a hangot is bekapcsolni.
AKI ERŐSEN VALLÁSOS ÉS MINDEN HÉTEN VASÁRNAPI MISÉT HALLGAT, RENDSZERESEN IMÁDKOZIK, STB. AZ MOST EZT A VIDEÓT INKÁBB NE NÉZZE MEG.
Akármit is gondolhatunk, hogy a videó kamu, vagy hogy igazi élőlényről készült, amiket elmond az, hogy NEM egyszer élünk és fontos dolgokról is említést tesz, mely épp MOSTANÁBAN látható egyértelműen a világpolitikában!
Szerintem több igazság van benne, mint 100 évnyi élettapasztalatban!
ELŐRE SZÓLOK: LESZ, AKINEK EZ SOKKOLÓ LESZ, LESZ, AKI NEM FOGJA ÉRTENI A LÉNYEGET. ÉN IS LEGALÁBB 10X ÚJRA NÉZTEM ÉS A MAI NAPOM RÁMENT A FELIRATOZÁSRA. FOGYASSZÁTOK EGÉSZSÉGGEL!
IGEN, TUDJUK: UFO-K NINCSENEK ÉS JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE UTÁN LÉTEZIK AZ EMBERISÉG ÉS VALAKI A MENNYORSZÁGBA, VALAKI MEG A POKOLBA JUT...MEG VALAKINEK A BILIBE LÓG A KEZE... NA, AKI EHHEZ RAGASZKODIK, GÖRGESSEN IS TOVÁBB MÁRIS.
Állítólag 1964-ben készült felvétel. Minőséget ne várj tőle.
Lefordítottuk Magyarra - de érdemes a hangot is bekapcsolni.
AKI ERŐSEN VALLÁSOS ÉS MINDEN HÉTEN VASÁRNAPI MISÉT HALLGAT, RENDSZERESEN IMÁDKOZIK, STB. AZ MOST EZT A VIDEÓT INKÁBB NE NÉZZE MEG.
Akármit is gondolhatunk, hogy a videó kamu, vagy hogy igazi élőlényről készült, amiket elmond az, hogy NEM egyszer élünk és fontos dolgokról is említést tesz, mely épp MOSTANÁBAN látható egyértelműen a világpolitikában!
Szerintem több igazság van benne, mint 100 évnyi élettapasztalatban!
ELŐRE SZÓLOK: LESZ, AKINEK EZ SOKKOLÓ LESZ, LESZ, AKI NEM FOGJA ÉRTENI A LÉNYEGET. ÉN IS LEGALÁBB 10X ÚJRA NÉZTEM ÉS A MAI NAPOM RÁMENT A FELIRATOZÁSRA. FOGYASSZÁTOK EGÉSZSÉGGEL!
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