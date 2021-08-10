Ook politie aan de deur voor wappie Albert!

undefinedDe politie heeft het er maar druk mee, gisteren nog op visite bij 'de lieve vriend van wimpertroela Mita' maar ook vandaag stonden ze voor de deur bij de ex van wappie Albert Zantbergen. Het heeft ons verbaasd, want hoe is het mogelijk dat een wappie als Albert een ex heeft? Je zou toch denken dat gekkie Albert niet verder komt dan een goedkope rubberpop afkomstig van verzendgigant Ali? Er is dus serieus iemand die op wappie Albert heeft gezeten?

Wappie Albert is er niet zo blij mee in ieder geval en laat dat ook merken door heel stoer een middelvinger op te steken naar de politie in een livedinges.

Best een beetje dom van Albert, maar zo heeft hij wel meer domme acties, bijvoorbeeld oproepen om een agent 'beroemd' te maken die zijn maatje en mede-opruiertje Bas Lasonder een paar goed gerichte tikkies heeft gegeven, waarvoor nog steeds HULDE!

Politie dus aan de deur bij de ex (LOL!) van wappie Albert, we kijken reikhalzend uit naar een spetterende live van Albert als de politie de volgende keer bij hem staat, want dat is toch echt een kwestie van tijd.