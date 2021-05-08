© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
BfeD - Erich Glagau - Alexander Müller - Die BRD ist nicht Deutschland - Sarrazin sagt die Wahrheit - 07.05.2021
Follow
0
Download MP3
Share
Report
37 views • May 08, 2021
BfeD - Erich Glagau - Alexander Müller - Die BRD ist nicht Deutschland - Sarrazin sagt die Wahrheit - 07.05.2021 - Der BfeD aus Vellmar bei Kassel, Erich Glagau aus Baunatal bei Kassel und Alexander Müller aus Hannover informieren: "Die BRD ist nicht Deutschland! - Sarrazin sagt die Wahrheit!"
https://t.me/guidestones/2620
https://wtube.org/user/BfeD/E0i7pSC
https://www.youtube.com/watch?v=az5P12UH3XE
https://www.youtube.com/user/ErichGlagau/videos
https://bittube.tv/post/73637f22-afff-4761-98bf-5f219773776b
https://media.gab.com/system/media_attachments/files/073/496/562/original/84b1c0ec9d6638dd.jpeg
https://archive.org/details/der-bfe-d-erich-glagau-alexander-muller-die-brd-ist-nicht-deutschland-sarrazin-s
Der BfeD - Erich Glagau - Alexander Müller - Die BRD ist nicht Deutschland! - Sarrazin sagt die Wahrheit! - 06.05.2021 - Die BRD ist keine Demokratie, hat auch keine demokratische Regierung, sondern ist die Fremdherrschaft der Besatzer seit 1949 auf dem Gebiet unserer Heimat! Sie ist eine Parteien-Diktatur der diversen Judengruppen, die sich um die FETTE BEUTE DEUTSCHLAND mittels Bruderkriegen schlagen. - Die BRD ist der Feind des Deutschen Volkes! - Ihr richtiger Name muesste deshalb lautet: BRD Judenrepublik GmbH & BRD Fremdherrschaft GmbH - Oder die BRD Finanzagentur GmbH der USrael-, UKisrael-, EUisrael und BRDisrael-Besatzerjuden!!! - Alexander Müller vom Zentralrat der Deutschen ZdD dk und dem Zentralrat der Juden Wahrheit ZdJ se kurz vor seiner Ermordung!
https://vk.com/bfedwahrheit?z=photo401789244_457258426
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242098
Metapedia berichtete am 05.05.2021: Erich Glagau (geb.: 17. Juli 1914 in Königsberg, Ostpreußen; gest.: 6. Juni 2017 in Baunatal bei Kassel) war ein deutscher Buchautor und Flugzeugführer im zivilen Bereich sowie der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg.
https://de.metapedia.org/wiki/Glagau,_Erich
https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=archive.org+glagau+bfed
BfeD - Erich Glagau - Pilot & Autor - Kurzes ad hoc Besuchs-Interview am 10.08.2007 beim BfeD - 03.05.2021 - 0:26
https://wtube.org/user/BfeD/uFyVjtC
BfeD - Erich Glagau - Pilot - U-Boot Kommandant - Buchautor - Mein Sohn du ahnst nicht mit wieviel Dummheit die Welt regiert wird - 04.05.2021 - 1:35:43
https://wtube.org/user/BfeD/zaWDGvc
Der Talmud - Das Lehrbuch Der Juden Von Erich Glagau - Mit einem Vorwort von Alexander Müller vom Zentralrat der Deutschen aus Hannover - Auf Vollbild umschalten!
https://archive.org/details/DerTalmudDasLehrbuchDerJudenVonErichGlagau
In Gedenken an unsere Volkshelden Alexander Müller vom Zentralrat der Deutschen - Alex wurde mit 54 Jahren durch zwei Hirninfarkte in Hannover gemeuchelt.
https://de.metapedia.org/wiki/M%C3%BCller,_Alexander
http://www.psychiatrie.se/wb/gb.php
http://de.metapedia.org/wiki/Bfed
BfeD - Erich Glagau - Der komplette babylonische Talmud-Querschnitt im Original als PDF mit über 207 Seiten in Gedenken an unseren echten Patrioten, respektablen Piloten, U-Boot Kommandanten, Buchautor & mutigen Volkshelden Erich Glagau aus Banatal bei Kassel - 05.05.2021
https://archive.org/details/bfe-d-erich-glagau-der-babylonische-talmud-querschnitt-02.05.2021/mode/2up
BfeD - Erich Glagau - Vortrag aus dem Jahr 2002 & 2003 - "Globalisierte "Leid-Kultur" oder Deutsche Leitkultur in Deutschland - Das deutsche Volk muß sich entscheiden." von Erich Glagau aus 34225 Baunatal, Beethovenstr. 14, Tel.: 0561 / 49 12 850
Der Jude Disraeli, er war 1876 Staatsmann in England geworden, wußte, welche Rolle dem Christentum zugedacht war und brachte dies auf einen kurzen Nenner: „Christentum ist Judentum für Nichtjuden!"
https://www.docdroid.net/J2ZhNX8/bfed-erich-glagau-globalisierte-leid-kultur-vortrag-aus-dem-jahr-2002-2003-02052021-pdf
BfeD Geheimtipp: DocDroid - (per 05.05.2021) – Bester PDF, DOC Uploader - https://www.docdroid.net/de - https://vk.com/bfedwahrheit
https://www.docdroid.net/PyL6K4D/bfed-die-juden-namen-liste-2014-in-der-version-vom-01052021-pdf
https://www.docdroid.net/mP7Hor8/bfed-verheimlichte-zionisten-und-juden-17052020-pdf
BfeD - Wichtige Zitate aus dem "Talmud" für Nicht-Juden! - 29 Dec 2015
https://nachrichten.posthaven.com/wichtige-zitate-aus-dem-talmud-fur-nicht-juden
BfeD - Die Juden sind die wahren Rassisten - Talmud Zitate in Deutsch - 06.05.2021
https://archive.org/details/DieJudenSindDieWahrenRassistenTalmudZitateInDeutsch
https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=archive.org+talmud+zitate
https://www.bitchute.com/channel/wahrheit - https://gab.com/bfed - https://vk.com/bfedwahrheit - https://bfed.dk - https://bittube.tv/profile/bfed - https://t.me/bfednews - https://archive.org/details/@wahrheiten - https://wtube.org/user/BfeD - https://wahrheit.se - http://de.metapedia.org/wiki/BfeD - http://www.psychiatrie.se/wb/gb.php - https://t.me/ATTILAHILDMANN - https://t.me/guidestones/2642
.
https://t.me/guidestones/2620
https://wtube.org/user/BfeD/E0i7pSC
https://www.youtube.com/watch?v=az5P12UH3XE
https://www.youtube.com/user/ErichGlagau/videos
https://bittube.tv/post/73637f22-afff-4761-98bf-5f219773776b
https://media.gab.com/system/media_attachments/files/073/496/562/original/84b1c0ec9d6638dd.jpeg
https://archive.org/details/der-bfe-d-erich-glagau-alexander-muller-die-brd-ist-nicht-deutschland-sarrazin-s
Der BfeD - Erich Glagau - Alexander Müller - Die BRD ist nicht Deutschland! - Sarrazin sagt die Wahrheit! - 06.05.2021 - Die BRD ist keine Demokratie, hat auch keine demokratische Regierung, sondern ist die Fremdherrschaft der Besatzer seit 1949 auf dem Gebiet unserer Heimat! Sie ist eine Parteien-Diktatur der diversen Judengruppen, die sich um die FETTE BEUTE DEUTSCHLAND mittels Bruderkriegen schlagen. - Die BRD ist der Feind des Deutschen Volkes! - Ihr richtiger Name muesste deshalb lautet: BRD Judenrepublik GmbH & BRD Fremdherrschaft GmbH - Oder die BRD Finanzagentur GmbH der USrael-, UKisrael-, EUisrael und BRDisrael-Besatzerjuden!!! - Alexander Müller vom Zentralrat der Deutschen ZdD dk und dem Zentralrat der Juden Wahrheit ZdJ se kurz vor seiner Ermordung!
https://vk.com/bfedwahrheit?z=photo401789244_457258426
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242098
Metapedia berichtete am 05.05.2021: Erich Glagau (geb.: 17. Juli 1914 in Königsberg, Ostpreußen; gest.: 6. Juni 2017 in Baunatal bei Kassel) war ein deutscher Buchautor und Flugzeugführer im zivilen Bereich sowie der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg.
https://de.metapedia.org/wiki/Glagau,_Erich
https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=archive.org+glagau+bfed
BfeD - Erich Glagau - Pilot & Autor - Kurzes ad hoc Besuchs-Interview am 10.08.2007 beim BfeD - 03.05.2021 - 0:26
https://wtube.org/user/BfeD/uFyVjtC
BfeD - Erich Glagau - Pilot - U-Boot Kommandant - Buchautor - Mein Sohn du ahnst nicht mit wieviel Dummheit die Welt regiert wird - 04.05.2021 - 1:35:43
https://wtube.org/user/BfeD/zaWDGvc
Der Talmud - Das Lehrbuch Der Juden Von Erich Glagau - Mit einem Vorwort von Alexander Müller vom Zentralrat der Deutschen aus Hannover - Auf Vollbild umschalten!
https://archive.org/details/DerTalmudDasLehrbuchDerJudenVonErichGlagau
In Gedenken an unsere Volkshelden Alexander Müller vom Zentralrat der Deutschen - Alex wurde mit 54 Jahren durch zwei Hirninfarkte in Hannover gemeuchelt.
https://de.metapedia.org/wiki/M%C3%BCller,_Alexander
http://www.psychiatrie.se/wb/gb.php
http://de.metapedia.org/wiki/Bfed
BfeD - Erich Glagau - Der komplette babylonische Talmud-Querschnitt im Original als PDF mit über 207 Seiten in Gedenken an unseren echten Patrioten, respektablen Piloten, U-Boot Kommandanten, Buchautor & mutigen Volkshelden Erich Glagau aus Banatal bei Kassel - 05.05.2021
https://archive.org/details/bfe-d-erich-glagau-der-babylonische-talmud-querschnitt-02.05.2021/mode/2up
BfeD - Erich Glagau - Vortrag aus dem Jahr 2002 & 2003 - "Globalisierte "Leid-Kultur" oder Deutsche Leitkultur in Deutschland - Das deutsche Volk muß sich entscheiden." von Erich Glagau aus 34225 Baunatal, Beethovenstr. 14, Tel.: 0561 / 49 12 850
Der Jude Disraeli, er war 1876 Staatsmann in England geworden, wußte, welche Rolle dem Christentum zugedacht war und brachte dies auf einen kurzen Nenner: „Christentum ist Judentum für Nichtjuden!"
https://www.docdroid.net/J2ZhNX8/bfed-erich-glagau-globalisierte-leid-kultur-vortrag-aus-dem-jahr-2002-2003-02052021-pdf
BfeD Geheimtipp: DocDroid - (per 05.05.2021) – Bester PDF, DOC Uploader - https://www.docdroid.net/de - https://vk.com/bfedwahrheit
https://www.docdroid.net/PyL6K4D/bfed-die-juden-namen-liste-2014-in-der-version-vom-01052021-pdf
https://www.docdroid.net/mP7Hor8/bfed-verheimlichte-zionisten-und-juden-17052020-pdf
BfeD - Wichtige Zitate aus dem "Talmud" für Nicht-Juden! - 29 Dec 2015
https://nachrichten.posthaven.com/wichtige-zitate-aus-dem-talmud-fur-nicht-juden
BfeD - Die Juden sind die wahren Rassisten - Talmud Zitate in Deutsch - 06.05.2021
https://archive.org/details/DieJudenSindDieWahrenRassistenTalmudZitateInDeutsch
https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=archive.org+talmud+zitate
https://www.bitchute.com/channel/wahrheit - https://gab.com/bfed - https://vk.com/bfedwahrheit - https://bfed.dk - https://bittube.tv/profile/bfed - https://t.me/bfednews - https://archive.org/details/@wahrheiten - https://wtube.org/user/BfeD - https://wahrheit.se - http://de.metapedia.org/wiki/BfeD - http://www.psychiatrie.se/wb/gb.php - https://t.me/ATTILAHILDMANN - https://t.me/guidestones/2642
.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.