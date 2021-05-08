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BfeD - Erich Glagau - Alexander Müller - Die BRD ist nicht Deutschland - Sarrazin sagt die Wahrheit - 07.05.2021
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37 views • May 08, 2021
BfeD - Erich Glagau - Alexander Müller - Die BRD ist nicht Deutschland - Sarrazin sagt die Wahrheit - 07.05.2021 - Der BfeD aus Vellmar bei Kassel, Erich Glagau aus Baunatal bei Kassel und Alexander Müller aus Hannover informieren: "Die BRD ist nicht Deutschland! - Sarrazin sagt die Wahrheit!"

https://t.me/guidestones/2620
https://wtube.org/user/BfeD/E0i7pSC
https://www.youtube.com/watch?v=az5P12UH3XE
https://www.youtube.com/user/ErichGlagau/videos
https://bittube.tv/post/73637f22-afff-4761-98bf-5f219773776b
https://media.gab.com/system/media_attachments/files/073/496/562/original/84b1c0ec9d6638dd.jpeg
https://archive.org/details/der-bfe-d-erich-glagau-alexander-muller-die-brd-ist-nicht-deutschland-sarrazin-s

Der BfeD - Erich Glagau - Alexander Müller - Die BRD ist nicht Deutschland! - Sarrazin sagt die Wahrheit! - 06.05.2021 - Die BRD ist keine Demokratie, hat auch keine demokratische Regierung, sondern ist die Fremdherrschaft der Besatzer seit 1949 auf dem Gebiet unserer Heimat! Sie ist eine Parteien-Diktatur der diversen Judengruppen, die sich um die FETTE BEUTE DEUTSCHLAND mittels Bruderkriegen schlagen. - Die BRD ist der Feind des Deutschen Volkes! - Ihr richtiger Name muesste deshalb lautet: BRD Judenrepublik GmbH & BRD Fremdherrschaft GmbH - Oder die BRD Finanzagentur GmbH der USrael-, UKisrael-, EUisrael und BRDisrael-Besatzerjuden!!! - Alexander Müller vom Zentralrat der Deutschen ZdD dk und dem Zentralrat der Juden Wahrheit ZdJ se kurz vor seiner Ermordung!

https://vk.com/bfedwahrheit?z=photo401789244_457258426
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242098

Metapedia berichtete am 05.05.2021: Erich Glagau (geb.: 17. Juli 1914 in Königsberg, Ostpreußen; gest.: 6. Juni 2017 in Baunatal bei Kassel) war ein deutscher Buchautor und Flugzeugführer im zivilen Bereich sowie der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg.

https://de.metapedia.org/wiki/Glagau,_Erich
https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=archive.org+glagau+bfed

BfeD - Erich Glagau - Pilot & Autor - Kurzes ad hoc Besuchs-Interview am 10.08.2007 beim BfeD - 03.05.2021 - 0:26
https://wtube.org/user/BfeD/uFyVjtC

BfeD - Erich Glagau - Pilot - U-Boot Kommandant - Buchautor - Mein Sohn du ahnst nicht mit wieviel Dummheit die Welt regiert wird - 04.05.2021 - 1:35:43
https://wtube.org/user/BfeD/zaWDGvc

Der Talmud - Das Lehrbuch Der Juden Von Erich Glagau - Mit einem Vorwort von Alexander Müller vom Zentralrat der Deutschen aus Hannover - Auf Vollbild umschalten!
https://archive.org/details/DerTalmudDasLehrbuchDerJudenVonErichGlagau

In Gedenken an unsere Volkshelden Alexander Müller vom Zentralrat der Deutschen - Alex wurde mit 54 Jahren durch zwei Hirninfarkte in Hannover gemeuchelt.
https://de.metapedia.org/wiki/M%C3%BCller,_Alexander
http://www.psychiatrie.se/wb/gb.php
http://de.metapedia.org/wiki/Bfed

BfeD - Erich Glagau - Der komplette babylonische Talmud-Querschnitt im Original als PDF mit über 207 Seiten in Gedenken an unseren echten Patrioten, respektablen Piloten, U-Boot Kommandanten, Buchautor & mutigen Volkshelden Erich Glagau aus Banatal bei Kassel - 05.05.2021

https://archive.org/details/bfe-d-erich-glagau-der-babylonische-talmud-querschnitt-02.05.2021/mode/2up

BfeD - Erich Glagau - Vortrag aus dem Jahr 2002 & 2003 - "Globalisierte "Leid-Kultur" oder Deutsche Leitkultur in Deutschland - Das deutsche Volk muß sich entscheiden." von Erich Glagau aus 34225 Baunatal, Beethovenstr. 14, Tel.: 0561 / 49 12 850

Der Jude Disraeli, er war 1876 Staatsmann in England geworden, wußte, welche Rolle dem Christentum zugedacht war und brachte dies auf einen kurzen Nenner: „Christentum ist Judentum für Nichtjuden!"

https://www.docdroid.net/J2ZhNX8/bfed-erich-glagau-globalisierte-leid-kultur-vortrag-aus-dem-jahr-2002-2003-02052021-pdf

BfeD Geheimtipp: DocDroid - (per 05.05.2021) – Bester PDF, DOC Uploader - https://www.docdroid.net/de - https://vk.com/bfedwahrheit

https://www.docdroid.net/PyL6K4D/bfed-die-juden-namen-liste-2014-in-der-version-vom-01052021-pdf

https://www.docdroid.net/mP7Hor8/bfed-verheimlichte-zionisten-und-juden-17052020-pdf

BfeD - Wichtige Zitate aus dem "Talmud" für Nicht-Juden! - 29 Dec 2015
https://nachrichten.posthaven.com/wichtige-zitate-aus-dem-talmud-fur-nicht-juden

BfeD - Die Juden sind die wahren Rassisten - Talmud Zitate in Deutsch - 06.05.2021
https://archive.org/details/DieJudenSindDieWahrenRassistenTalmudZitateInDeutsch

https://metager.org/meta/meta.ger3?eingabe=archive.org+talmud+zitate

https://www.bitchute.com/channel/wahrheit - https://gab.com/bfed - https://vk.com/bfedwahrheit - https://bfed.dk - https://bittube.tv/profile/bfed - https://t.me/bfednews - https://archive.org/details/@wahrheiten - https://wtube.org/user/BfeD - https://wahrheit.se - http://de.metapedia.org/wiki/BfeD - http://www.psychiatrie.se/wb/gb.php - https://t.me/ATTILAHILDMANN - https://t.me/guidestones/2642

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talmudbfed
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