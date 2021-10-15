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15.10.2021. Два монаха решили поджечь… (Выпуск № 222 часть I (2)).
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6305 views • October 15, 2021
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00:01 Отъём частной собственности уже начался! Новые драконовские законы. Две недели страйков закончились. https://www.youtube.com/watch?v=YeKdqirwau4.
06:25 Жак Фреско и Проект Венера в выпуске новостей на 7 News. https://m.vk.com/video-28542288_456239809.
10:30 Одна из самых скандальных подлодок США врезалась "неизвестно во что" - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=vtL7SM-YCfA.
16:19 Новый мир под управлением Цифрового Левиафана. https://www.youtube.com/watch?v=iBzIYW-FNZ8.
23:45 Парк покорителей космоса в Саратовской области город Энгельс. https://www.youtube.com/watch?v=7S17yp0Gqqc.
26:15 Наноняни - Смешарики. ПИН - код | Познавательные мультфильмы. www.youtube.com/watch?v=qJ5Mz_7dp-0.
30:02 Как будет ставиться печать антихриста. Отец Нектарий. https://www.youtube.com/watch?v=cPftZt9r94k.
01:03:02 Главный специалист по COVID Голубовская. Как спастись от коронавируса, «Дельта». В гостях у Гордона. https://www.youtube.com/watch?v=S3VjqaFOx1Y.
01:11:45 ШОКИРУЮЩЕЕ ОТКРОВЕНИЕ СТАРЦА САВВЫ (АХИЛЛЕОСА) О ЛАЗЕРНОМ НАЧЕРТАНИИ. ПРАВДА О СМАРТ-КАРТЕ. https://www.youtube.com/watch?v=SaX5t72KJoc.
01:20:27 Явление ангела отроку Павлу. Обращение Павла к православным. "Чип будет жидким". https://www.youtube.com/watch?v=ShoMHeRMOGM.
01:29:03 Письмо слушателя. Сила молитвы.
01:32:20 Как маршируют российские моряки в Таиланде. SMart1961. https://www.youtube.com/watch?v=CUbsWKtyf6g.
01:33:57 Русские моряки показали как надо маршировать! https://www.youtube.com/watch?v=mxfSzq8GiRo.
Сегодня мы поговорим о том, когда собираются забирать имущество. Увидим проект Жака Фреско – проект Венера. Также поговорим о недавнем случае с подлодкой США, обсудим, то что детей с детства приучают к чипам и нано-технологиям. Послушаем отца Нектария о том, как будет ставится печать Антихриста. Также послушаем откровения старца Саввы (Ахиллеоса) о лазерном начертании. Напомним о силе молитвы.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
00:01 Отъём частной собственности уже начался! Новые драконовские законы. Две недели страйков закончились. https://www.youtube.com/watch?v=YeKdqirwau4.
06:25 Жак Фреско и Проект Венера в выпуске новостей на 7 News. https://m.vk.com/video-28542288_456239809.
10:30 Одна из самых скандальных подлодок США врезалась "неизвестно во что" - Россия 24. https://www.youtube.com/watch?v=vtL7SM-YCfA.
16:19 Новый мир под управлением Цифрового Левиафана. https://www.youtube.com/watch?v=iBzIYW-FNZ8.
23:45 Парк покорителей космоса в Саратовской области город Энгельс. https://www.youtube.com/watch?v=7S17yp0Gqqc.
26:15 Наноняни - Смешарики. ПИН - код | Познавательные мультфильмы. www.youtube.com/watch?v=qJ5Mz_7dp-0.
30:02 Как будет ставиться печать антихриста. Отец Нектарий. https://www.youtube.com/watch?v=cPftZt9r94k.
01:03:02 Главный специалист по COVID Голубовская. Как спастись от коронавируса, «Дельта». В гостях у Гордона. https://www.youtube.com/watch?v=S3VjqaFOx1Y.
01:11:45 ШОКИРУЮЩЕЕ ОТКРОВЕНИЕ СТАРЦА САВВЫ (АХИЛЛЕОСА) О ЛАЗЕРНОМ НАЧЕРТАНИИ. ПРАВДА О СМАРТ-КАРТЕ. https://www.youtube.com/watch?v=SaX5t72KJoc.
01:20:27 Явление ангела отроку Павлу. Обращение Павла к православным. "Чип будет жидким". https://www.youtube.com/watch?v=ShoMHeRMOGM.
01:29:03 Письмо слушателя. Сила молитвы.
01:32:20 Как маршируют российские моряки в Таиланде. SMart1961. https://www.youtube.com/watch?v=CUbsWKtyf6g.
01:33:57 Русские моряки показали как надо маршировать! https://www.youtube.com/watch?v=mxfSzq8GiRo.
Сегодня мы поговорим о том, когда собираются забирать имущество. Увидим проект Жака Фреско – проект Венера. Также поговорим о недавнем случае с подлодкой США, обсудим, то что детей с детства приучают к чипам и нано-технологиям. Послушаем отца Нектария о том, как будет ставится печать Антихриста. Также послушаем откровения старца Саввы (Ахиллеоса) о лазерном начертании. Напомним о силе молитвы.
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