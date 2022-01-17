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CDL123 - Problème - Réaction - Solution (TENIR XIX) - Jean-Jacques Crèvecoeur
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100 views • January 17, 2022
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
lundi 17 janvier 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL123:e
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Description JJC :
Dans cette vidéo, je reprends mes commentaires et mes explications inspirés (entre autres) de ma lecture du livre « Gouverner par le chaos ». Aujourd'hui, je me focalise sur une très ancienne stratégie de manipulation des masses, stratégie qui consiste à les plonger dans des réactions émotionnelles intenses pour qu'elles acceptent — et qu'elles réclament —, en fin de compte, les solutions qu'on voulait leur imposer.
Cette stratégie extrêmement efficace se résume par l'équation : « Problème —> Réaction —> Solution ». J'examinerai avec vous les principales caractéristiques de chaque terme de ce processus manipulateur. Et je les illustrerai par différents exemples tirés de l'histoire du XXe siècle. Une fois que vous aurez intégré cette stratégie, vous serez capable, à tout jamais, de repérer tous les coups fourrés que cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires fomente contre les populations.
QUELQUES RÉFÉRENCES EN LIEN AVEC LE CONTENU DE CETTE VIDÉO :
— pour participer au sondage relatif à la future formation sur l'organisation, la gestion et l'animation des groupes, cliquez sur ce lien : https://fr.surveymonkey.com/r/SONDAGE-CDL122
— à propos de la position du CDC relative aux tests PCR : https://arnauddebrienne.wordpress.com/2021/12/25/une-veritable-bombe-aux-etats-unis-le-cdc-ne-reconnait-plus-le-test-pcr-comme-une-methode-valide-pour-detecter-les-cas-confirmes-de-covid-19/
— à propos du coût des tests PCR en France : https://francais.rt.com/france/94336-explosion-nombre-tests-aurait-coute-un-milliard-euros-securite-sociale-decembre
— à propos des deux médecins italiens assassinés pour leurs positions contre la politique anti-covid : https://qactus.fr/2022/01/13/italie-deuil-dans-le-monde-de-la-recherche-scientifique-le-dr-domenico-biscardi-est-mort-il-semblerait-quil-ait-ete-retrouve-mort-a-son-domicile-il-voulait-porter-plainte-devant-les-tribunaux/
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net . En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe CDL115 - Les sortir de la sidération : https://solidarita.net/CDL115
— groupe CDL117 - Grève générale illimitée : https://solidarita.net/CDL117
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
lundi 17 janvier 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL123:e
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Description JJC :
Dans cette vidéo, je reprends mes commentaires et mes explications inspirés (entre autres) de ma lecture du livre « Gouverner par le chaos ». Aujourd'hui, je me focalise sur une très ancienne stratégie de manipulation des masses, stratégie qui consiste à les plonger dans des réactions émotionnelles intenses pour qu'elles acceptent — et qu'elles réclament —, en fin de compte, les solutions qu'on voulait leur imposer.
Cette stratégie extrêmement efficace se résume par l'équation : « Problème —> Réaction —> Solution ». J'examinerai avec vous les principales caractéristiques de chaque terme de ce processus manipulateur. Et je les illustrerai par différents exemples tirés de l'histoire du XXe siècle. Une fois que vous aurez intégré cette stratégie, vous serez capable, à tout jamais, de repérer tous les coups fourrés que cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires fomente contre les populations.
QUELQUES RÉFÉRENCES EN LIEN AVEC LE CONTENU DE CETTE VIDÉO :
— pour participer au sondage relatif à la future formation sur l'organisation, la gestion et l'animation des groupes, cliquez sur ce lien : https://fr.surveymonkey.com/r/SONDAGE-CDL122
— à propos de la position du CDC relative aux tests PCR : https://arnauddebrienne.wordpress.com/2021/12/25/une-veritable-bombe-aux-etats-unis-le-cdc-ne-reconnait-plus-le-test-pcr-comme-une-methode-valide-pour-detecter-les-cas-confirmes-de-covid-19/
— à propos du coût des tests PCR en France : https://francais.rt.com/france/94336-explosion-nombre-tests-aurait-coute-un-milliard-euros-securite-sociale-decembre
— à propos des deux médecins italiens assassinés pour leurs positions contre la politique anti-covid : https://qactus.fr/2022/01/13/italie-deuil-dans-le-monde-de-la-recherche-scientifique-le-dr-domenico-biscardi-est-mort-il-semblerait-quil-ait-ete-retrouve-mort-a-son-domicile-il-voulait-porter-plainte-devant-les-tribunaux/
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net . En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
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— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
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— groupe CDL115 - Les sortir de la sidération : https://solidarita.net/CDL115
— groupe CDL117 - Grève générale illimitée : https://solidarita.net/CDL117
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
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