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Vaxxed II: The People's Truth (A Verdade das Pessoas) - Legendado
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72 views • October 16, 2020
Em 2016, uma tempestade da mídia irrompeu quando o Tribeca Film Festival censurou abruptamente a sua seleção de documentários, VAXXED: FROM COVER-UP TO CATASTROPHE (“DO ENCOBRIMENTO À CATÁSTROFE”), face à pressão dos interesses pró-farmacêuticos. O tema do filme, Dr. William Thompson, um cientista sénior do Centers for Disease and Control (CDC), fez o impensável, no que se refere à Big Pharma: ele admitiu que os resultados de um estudo de segurança de vacinas essencial conduzido pelo CDC eram fraudulentos. Essa revelação catapultou o VAXXED da obscuridade para a notoriedade – além de torná-lo um grande alvo de censura. Em pouco tempo, o filme tornou-se um tópico de tendência mundial e esgotou em todos os cinemas dos EUA – e eventualmente em outros países – onde estreou.
Surpresa com o enorme número de pais a fazer fila do lado de fora dos cinemas com histórias de lesões por vacinas para compartilhar, a produtora do VAXXED, Polly Tommey, começou a transmitir ao vivo as suas vozes. Cada história alcançou milhões de espectadores em todo o mundo. Uma comunidade atormentada que antes havia sido silenciada foi finalmente autorizada a erguer-se.
Um dos resultados de VAXXED: DO ENCOBRIMENTO À CATÁSTROFE e os relatos de ferimentos transmitidos ao vivo que o seguiram deu num segundo filme, produzido em 2019 e intitulado VAXXED II: THE PEOPLE’S TRUTH (A Verdades Das Pessoas). Este documentário que se seguiu cobre cenas de mais de 80.400 km que Polly e a equipa VAXXED percorreram nos EUA e ao redor do mundo. As milhares de entrevistas que eles conduziram com pais e médicos que não têm nada a ganhar e tudo a perder, expuseram a extensão alarmante da epidemia de lesões por vacina.
Teremos cumprido a nossa missão quando as mensagens destes dois filmes chegarem a todos os pais e tutores solteiros de crianças neste planeta e os fizerem perguntar-se: “As vacinas são realmente tão seguras e eficazes quanto nos disseram?”
Surpresa com o enorme número de pais a fazer fila do lado de fora dos cinemas com histórias de lesões por vacinas para compartilhar, a produtora do VAXXED, Polly Tommey, começou a transmitir ao vivo as suas vozes. Cada história alcançou milhões de espectadores em todo o mundo. Uma comunidade atormentada que antes havia sido silenciada foi finalmente autorizada a erguer-se.
Um dos resultados de VAXXED: DO ENCOBRIMENTO À CATÁSTROFE e os relatos de ferimentos transmitidos ao vivo que o seguiram deu num segundo filme, produzido em 2019 e intitulado VAXXED II: THE PEOPLE’S TRUTH (A Verdades Das Pessoas). Este documentário que se seguiu cobre cenas de mais de 80.400 km que Polly e a equipa VAXXED percorreram nos EUA e ao redor do mundo. As milhares de entrevistas que eles conduziram com pais e médicos que não têm nada a ganhar e tudo a perder, expuseram a extensão alarmante da epidemia de lesões por vacina.
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