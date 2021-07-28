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САТАНИСТЫ И ОЛИМПИАДА В ТОКИО... Беснование и прогнозное программирование на церемонии открытия Олимпиады 2021
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2334 views • July 28, 2021
Дорогие братья и сестры! 23 июля в столице Японии состоялось открытие 32 летних Олимпийских игр. Церемония открытия прошла на пустом стадионе без зрителей. Однако миллионы людей наблюдали за происходящим в Токио в прямом эфире. Как и следовало ожидать, главное мировое событие не обошлось без символизма.
Церемония открытия Олимпийских игр в Токио местами напоминала настоящий шабаш. Кроме того, в завуалированной форме на ней были озвучены планы представителей мировых элит на ближайшее будущее. Да запретит им Господь!
Церемония открытия Олимпийских игр в Токио местами напоминала настоящий шабаш. Кроме того, в завуалированной форме на ней были озвучены планы представителей мировых элит на ближайшее будущее. Да запретит им Господь!
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