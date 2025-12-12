LA Respuesta de IA de Mike Aadams - destacado de la entrevista 2

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home





Jeff Prather y Mike Adams hablaron sobre la influencia de la IA en la opinión política, señalando el poder persuasivo de la IA y sus inexactitudes. Destacaron el aumento de contenido generado por IA, incluidos avatares y videos, en plataformas como YouTube. El motor de IA de Prather, entrenado con datos seleccionados, supera a la IA convencional en temas basados en la realidad. Criticaron el entrenamiento irracional y la censura de la IA dominante. Prather enfatizó la importancia del conocimiento descentralizado y de las herramientas de IA, mencionando la publicación de más de 500 libros gratuitos en Brighteon.ai. También tocaron el manejo del FBI del caso del colocador de bombas del 6 de enero y la corrupción dentro de la DEA.









El orador 1 comenta la reapertura de un horno de acero en Granite City, Illinois, por parte de US Steel, lo que creará 400 empleos y se considera un resurgimiento importante para la industria del acero estadounidense, que ha pasado de 140 altos hornos en la década de 1970 a solo 12 hoy. El orador también menciona una anécdota personal sobre asistir a una sesión de entrenamiento con el Gran Maestro de las artes marciales Bujuncan, y la donación de los estudiantes al orfanato St. Joseph en honor al legado del orador. Concluye con reflexiones filosóficas sobre la vida, el amor y la elección entre el bien y el mal.