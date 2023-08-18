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Agentul Zelenski - O investigație realizată de Scott Ritter despre Volodimir Zelenski. Partea 1
Dumnezeu vorbeste si astazi
Dumnezeu vorbeste si astazi
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21 views • August 18, 2023

"În calitate de fost ofițer de informații, m-am întrebat de ce nimeni nu a făcut o investigație despre Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei? Ascensiunea sa la putere, în opinia mea, reprezintă o manipulare incredibilă a opiniei mondiale, care va rămâne în istorie ca un studiu de caz clasic de inginerie psihologică socială: un comediant obișnuit care a ajuns la putere pentru că a promis o pace mult așteptată, care apoi și-a târât concetățenii într-un război sângeros care poate fi descris doar ca un masacru.

Cu ajutorul colegilor și experților cu informații de primă mână care il cunosc pe Zelensky, am cercetat documente și înregistrări video pentru a produce un film care surprinde această investigație. Această poveste are atât de multe răsturnări de situație încât a trebuit să o împart în două părți.

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