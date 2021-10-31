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Des députés européens défendent les intérêts du peuple et se battent pour la Liberté !
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60 views • October 31, 2021
31 octobre 2021 : https://rumble.com/voipil-des-dputs-europens-dfendent-les-intrts-du-peuple-et-se-battent-pour-la-libe.html
Quadrillage Traduction : https://rumble.com/c/c-526573
Description originale :
Rumble — Source:
https://youtu.be/t7gO1byQozk
Transcript
https://textup.fr/592956Mj
Conférence de presse des députés européens qui se lèvent face au pass sanitaire, à la vaccination obligatoire et au totalitarisme sous couvert de COVID-19.
Bruxelles le 28 octobre 2021.
Merci de me soutenir 🙏
Quadrillage Traduction
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YouTube: https://youtube.com/channel/UCJT5qXHad9PdjRXM-bGEi7A
Rumble: https://rumble.com/account/content?type=all
Quadrillage Traduction est présent sur infovf.fr et soldatsnumeriques.com
mail: [email protected]
Christina Anderson devant le Parlement européen :
« Ce n'est pas le but que se fait un système d'oppression. Ce sont toujours les méthodes par lesquelles le but est poursuivi. Chaque fois qu'un gouvernement prétend qu'il se soucie des intérêts du peuple, détrompez-vous.
Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu d'élite politique qui se soit sérieusement souciée du bien-être des gens ordinaires. Pourquoi devrions-nous penser que c'est différent maintenant?
Si le Siècle des Lumières a produit quelque chose, c'est sûrement celui-ci : ne prenez jamais pour argent comptant ce qu'un gouvernement vous dit. Remettez toujours en question tout ce qu'un gouvernement fait ou ne fait pas. Recherchez toujours les arrière-pensées et demandez toujours qui bono à qui profite. Chaque fois qu'une élite politique pousse si fortement un programme, recourant au chantage et à la manipulation pour obtenir ce qu'elle veut, vous pouvez presque toujours être sûr que votre avantage n'est certainement pas ce qu'elle avait en tête.
Quant à moi, je ne vais pas me faire vacciner avec quoi que ce soit qui n'ait pas été correctement étudié et testé et pour lequel il n'existe aucune preuve scientifique solide suggérant que les avantages l'emportent sur les éventuels effets secondaires à long terme de la maladie que nous devons rendez-vous sur Ne rien savoir.
Je ne me laisserai pas dégrader en cobaye en me faisant vacciner avec un médicament expérimental. Et je ne me ferai certainement pas vacciner parce que mon gouvernement me le dit et promet en retour que je serai libéré.
Mettons une chose au clair : PERSONNE NE ME DONNE LA LIBERTÉ parce que je suis une personne libre.
J'appelle la Commission européenne et le gouvernement allemand à me jeter en prison, à m'enfermer et à jeter la clé de ma propre initiative. Mais vous ne pourrez jamais me forcer à me faire vacciner si moi, les citoyens libres dans lesquels je suis, choisis de ne pas me faire vacciner. »
Ce discours de la députée européenne Christine Anderson mérite une mention spéciale car il reflète ce que beaucoup de gens pensent et ressentent.
Quadrillage Traduction : https://rumble.com/c/c-526573
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Transcript
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Conférence de presse des députés européens qui se lèvent face au pass sanitaire, à la vaccination obligatoire et au totalitarisme sous couvert de COVID-19.
Bruxelles le 28 octobre 2021.
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Christina Anderson devant le Parlement européen :
« Ce n'est pas le but que se fait un système d'oppression. Ce sont toujours les méthodes par lesquelles le but est poursuivi. Chaque fois qu'un gouvernement prétend qu'il se soucie des intérêts du peuple, détrompez-vous.
Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu d'élite politique qui se soit sérieusement souciée du bien-être des gens ordinaires. Pourquoi devrions-nous penser que c'est différent maintenant?
Si le Siècle des Lumières a produit quelque chose, c'est sûrement celui-ci : ne prenez jamais pour argent comptant ce qu'un gouvernement vous dit. Remettez toujours en question tout ce qu'un gouvernement fait ou ne fait pas. Recherchez toujours les arrière-pensées et demandez toujours qui bono à qui profite. Chaque fois qu'une élite politique pousse si fortement un programme, recourant au chantage et à la manipulation pour obtenir ce qu'elle veut, vous pouvez presque toujours être sûr que votre avantage n'est certainement pas ce qu'elle avait en tête.
Quant à moi, je ne vais pas me faire vacciner avec quoi que ce soit qui n'ait pas été correctement étudié et testé et pour lequel il n'existe aucune preuve scientifique solide suggérant que les avantages l'emportent sur les éventuels effets secondaires à long terme de la maladie que nous devons rendez-vous sur Ne rien savoir.
Je ne me laisserai pas dégrader en cobaye en me faisant vacciner avec un médicament expérimental. Et je ne me ferai certainement pas vacciner parce que mon gouvernement me le dit et promet en retour que je serai libéré.
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