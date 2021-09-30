DAVID ICKE - Estão te Controlando Através do Medo - A Morte Não Existe

As pessoas realmente despertas já tem consciência do que o David diz aqui, mas, como há outras que estão no processo, essas informações irão ajudar no caminho dessa jornada.



Você não precisa seguir nenhuma crença religiosa, nenhum guru, nenhum messia ou salvador, você não precisa seguir nenhum mestre, você é, sempre foi e sempre será, você é eterno.



Durante eras as doutrinas religiosas tem limitado a percepção humana da verdadeira realidade através do medo.



A promessa de obter vida após a "morte" se tornou um comércio muito lucrativo, quando na verdade, não existe morte.



Você sendo positivo ou não, você é eterno, é através da ressonância que você emana para o Universo, que cria a sua realidade física e espiritual, seu inferno ou paraíso em ambas realidades, não é castigo, punição divina de algum ser superior, é você se sentir culpado, o castigo e punição é você mesmo que cria para você.



Tudo que você emana volta para você, seja positivo ou não.



Você não precisa seguir nenhuma crença religiosa, nenhum guru, nenhum messia ou salvador, você não precisa seguir nenhum mestre, você é, sempre foi e sempre será, você eterno.



Durante eras as doutrinas religiosas tem limitado a percepção humana da verdadeira realidade através do medo.



A promessa de obter vida após a "morte" se tornou um comércio muito lucrativo, quando na verdade, não existe morte.



Você sendo positivo ou não, você é eterno, é através da ressonância que você emana para o Universo, que cria a sua realidade física e espiritual, seu inferno ou paraíso em ambas realidades, não é castigo, punição divina de algum ser superior, é você se sentir culpado, o castigo e punição é você mesmo que cria para você.



Tudo que você emana volta para você, seja positivo ou não.