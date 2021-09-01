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Возможности человека и озоновая дыра
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12 views • September 01, 2021
«Великие» достижения технократического развития цивилизации Мидгард-Земли, поставили нашу планету на грань экологической катастрофы и гибели всего живого. И возможности поправить это положение – практически нулевые. Только этот один факт делает все аргументы защитников бессмысленными. Озоновая дыра над Антарктидой, в начале 1990 года полностью исчезла! Этот факт зарегистрировали спутники и другие методы контроля атмосферы. Невозможность совершения подобного технократическими методами привело к тому, что это событие, далеко не последнее по значимости для всех землян, «просто» проигнорировали, как будто ничего не произошло. Хотя, «за спиной» этого события стояла демонстрация возможностей другого пути развития человека и цивилизации...
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