Возможности человека и озоновая дыра

«Великие» достижения технократического развития цивилизации Мидгард-Земли, поставили нашу планету на грань экологической катастрофы и гибели всего живого. И возможности поправить это положение – практически нулевые. Только этот один факт делает все аргументы защитников бессмысленными. Озоновая дыра над Антарктидой, в начале 1990 года полностью исчезла! Этот факт зарегистрировали спутники и другие методы контроля атмосферы. Невозможность совершения подобного технократическими методами привело к тому, что это событие, далеко не последнее по значимости для всех землян, «просто» проигнорировали, как будто ничего не произошло. Хотя, «за спиной» этого события стояла демонстрация возможностей другого пути развития человека и цивилизации...