π. Σεραφείμ (Ζήσης), "Συμπτώματα και τεκμήρια της σταδιακής μασονοποίησης της Εκκλησίας (Δ΄)"

"Κάθε Στοά εἶναι καί πρέπει νά εἶναι ἕνα σύμβολο τοῦ Ἰουδαϊκοῦ Ναοῦ· κάθε Διδάσκαλος ἐπί τῆς καθέδρας εἶναι ἐκπρόσωπος τοῦ Ἰουδαίου Βασιλέως καί κάθε Τέκτων μία προσωποποίηση τοῦ Ἰουδαίου ἐργάτου" (Albert Mackey, An Encyclopaedia of Freemasonry, vol. 2, New York 1916, σελ. 769 [λῆμμα "Temple of Solomon"]). Τήν Κυριακή, 08 Φεβρουαρίου 2026, ὁ ὁσ. Μοναχός π. Σεραφείμ Ζήσης στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) καί στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες

-

) συνέχισε μέ τό δ΄ μέρος τῆς σειρᾶς παρουσιάσεων σχετικῶς μέ τά (τεκμηριωμένως, ἀπό ντοκουμέντα) μασονικά δόγματα καί τίς μασονικές πρακτικές πού ἔχουν ἀπό μακροῦ ἀναδυθεῖ ἤ ἀναδύονται αὐτήν τήν στιγμή στό περιβάλλον τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (καί ὄχι μόνον). Στίς προηγούμενες ὁμιλίες ὁ π. Σεραφείμ εἶχε ἀναπτύξει συνολικῶς 19 θέματα, τώρα συνέχισε μέ ἄλλα δύο (2). Στήν 4η αὐτή συνέχεια ὁ Μοναχός Σεραφείμ πρόλαβε νά ἀναπτύξει τά θέματα (α) τοῦ ἀναφαινομένου "Χριστιανικοῦ Σιωνισμοῦ", (β) τῆς ἀποκαθάρσεως τοῦ βλασφήμου Μασόνου συγγραφέως Νίκου Καζαντζάκη. (Α) Ἐν πρώτοις ὁ π. Σεραφείμ ἀναφέρθηκε στόν "Χριστιανικό Σιωνισμό", ὅρο πού δανείστηκε καί χρησιμοποίησε καταχρηστικῶς, γιά νά δείξει τήν σταδιακή πορεία συγκλίσεως τῆς (χριστιανικῆς) Ὀρθοδοξίας, τῆς Ἐκκλησίας μας, πρός τόν σύγχρονο Ἰουδαϊσμό. Διευκρινίσθηκε, ὅτι "Σιών" ὀνομάζεται ἡ πόλη Ἱερουσαλήμ· "Σιωνισμός" ὀνομάζεται ἡ πολιτική κίνηση (ἀπό τόν 19ο αἰ., μέ τόν Theodor Herzl) δημιουργίας καί διατηρήσεως τῆς ἑβραϊκῆς πατρίδος, πού ἱδρύθηκε τελικῶς τό 1948. Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί συχνά ὀνομάζουμε "(παν)Σιωνισμό" συγκεκριμένα τήν κίνηση ἐκείνη πού ἔχει σκοπό νά δημιουργήσει μία παγκόσμια ἑβραϊκή μονοκρατορία μέ ἕδρα τήν Ἱερουσαλήμ (προοπτική πού μαρτυρεῖται καί σέ πολιτικά, ἀλλά κυρίως στά θεολογικά κείμενα τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ). "Χριστιανικός Σιωνισμός" ὀνομάζεται ἡ ἐντός τοῦ Προτεσταντισμοῦ εὐρεῖα κίνηση, ἡ ὁποία - βασισμένη σέ ἐσφαλμένες ἀναγνώσεις τῆς Ἁγίας Γραφῆς - μεθοδεύει τήν γεωπολιτική ἐπιτυχία τοῦ Ἰσραήλ καί τήν ἐπίσπευση τῆς ἐλεύσεως τοῦ "Χριστοῦ", ὥστε αὐτός νά βασιλεύσει δῆθεν ἐπί γῆς (ὅπως ἐσφαλμένως φρονεῖ ὁ "Χριστιανικός Σιωνισμός" τῶν Εὐαγγελικῶν Προτεσταντῶν) ἐπάνω σέ Χριστιανούς καί Ἰουδαίους (πρβλ. καί ἔννοιες dispensationalism, millenialism/chilliasm, rapture). Κατά τήν ἀνάπτυξη τοῦ θέματος, καί γιά νά δείξει, ὅτι καί στήν Ἐκκλησία μας ἡ θεολογική προσέγγιση πρός τόν Ἰουδαϊσμό συνιστᾷ ἔκφανση καί σύμπτωμα "μασονοποιήσεως", ὁ π. Σεραφείμ ἀναφέρθηκε ἐνδεικτικῶς σέ φιλο-ἰουδαϊκά, ἐσχατολογικά μασονικά καί θεοσοφικά κείμενα, ὅπως τῶν ἐπιφανῶν Μασόνων συγγραφέων (αὐθεντιῶν), Albert Mackey, Robert Mackoy καί George Oliver. ... Ἰδού τί γράφει ὁ ὑψηλόβαθμος Μασόνος συγγραφεύς George Oliver τό 1856: «Ἡ τελική Μεγάλη Στοά πού θά συγκληθεῖ ἐπί γῆς θά συναχθεῖ ἐν κοιλάδι Ἰωσαφάτ ἤ τῆς Κρίσεως· ὅταν θά ἀνακληθοῦν οἱ αἰχμαλωσίες τοῦ Ἰούδα καί τῆς Ἱερουσαλήμ καί πάντα τά ἔθνη θά συναχθοῦν ἐπί τό αὐτό, σέ μία ποίμνη ὑπό ἕνα ποιμένα» ("The final Grand Lodge which shall be holden on earth will be convened in the valley of Jehoshaphat, or Judgement; when the captivities of Judah and Jerusalem shall be restored, and all nations gathered together into one fold under one shepherd", στό "Lecture X; On the form and disposition of a Mason’s Lodge", The Theocratic Philosophy of Freemasonry in Twelve Lectures, London 1856, σελ. 257 ἑξ.) Ἀνάμεσα στίς σύγχρονες ἐνδοεκκλησιαστικές ἐκφάνσεις ὑποχωρήσεως πρός τόν σύγχρονο Ἰουδαϊσμό (ὁ ὁποῖος διακρίνεται θεολογικῶς ἀπό τόν Ἰουδαϊσμό τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης), ἀναφέρθηκε μεταξύ ἄλλων ἡ συνεπής σημερινή ἀποσιώπηση καί ἀπόκρυψη τῆς παραδοσιακῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐσχατολογίας, ὅτι δηλ. ὁ σύγχρονος (ἀρνησίχριστος, ταλμουδικός, καμπαλιστικός) Ἰουδαϊσμός θά φέρει ἐπί γῆς τόν Ἀντίχριστο, ὡς συγκεκριμένο ἱστορικό πρόσωπο καί παγκόσμιο Δικτάτορα. Πολύ χαρακτηριστικός ἐπίσης εἶναι ὁ ἔπαινος πού κάνουν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος καί ὁ Olivier Clement, γιά τούς Ρώσσους "χριστιανούς" θεοσοφιστές Βλαδίμηρο Σολόβιεφ, Σέργιο Μπουλγκάκοφ καί Νικόλαο Μπερντιάεφ καί τό ὅτι ἀναφέρονται εἰδικῶς στό θεμελιῶδες καμπαλιστικό (τῆς ἑβραϊκῆς μαγείας) βιβλίο Zohar:... Β) Στό θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀθωώσεως καί προβολῆς τοῦ Μασόνου συγγραφέως Νίκου Καζαντζάκη, τοῦ πολυ-προβεβλημένου στούς μασονικούς κύκλους, παρουσιάστηκε ἀρχικῶς ἐνδεικτική, ἀλλά πολύ βασική, μασονική βιβλιογραφία πού βεβαιώνει τήν μασονική ἰδιότητά του καί τό μασονικό φρόνημά του· τέτοιο λ.χ. εἶναι τό ἄρθρο τοῦ Μασόνου Ἀ. Παπαναστασόπουλου σχετικῶς μέ τό θεμελιῶδες κείμενο, "μανιφέστο", τοῦ Νίκου Καζαντζάκη, τήν "Ἀσκητική (Salvatores Dei)", τό ὁποῖο γράφει: "Η εισαγωγή αυτή στην Ασκητική του Καζαντζάκη είναι καθαρά ένα τεκτονικό κείμενο που θα μπορούσε άνετα να μπει σ' ένα τυπικό οιουδήποτε βαθμού συμβολικού ή φιλοσοφικού τεκτονισμού" ("Ασκητική και Τεκτονισμός", Τεκτονικό Δελτίο Πυθαγόρας, τόμ. Η΄, τεύχ. 30-31 [1990], σελ. 43εξ.).