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Mikael Nordfors - Det här är en statskupp
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16 views • November 14, 2020
Det här är en statskupp som pågår just nu. Våra politiker jobbar inte åt oss. De jobbar åt främmande makt och är landsförrädare. Vi ska ställa dem alla inför rätta.
Vi har en webbsida, där vi kan samla in alla anmälningar.
http://peoplescourt.org/
Jag har kommit ut med en bok nu som heter Demosokrati – Spartacus 2.0
https://www.ebesforlag.se/f%C3%B6rfattare/mikael-nordfors-44856611
Jag vill leda 2000-talets slavuppror.
Vi har varit slavar i flera tusen år och vi har accepterat det.
Tegnell har varit lite bättre än de andra förbrytarna, så det räcker med tio års fängelse för honom. De andra ska ha livstid.
Vi har en webbsida, där vi kan samla in alla anmälningar.
http://peoplescourt.org/
Jag har kommit ut med en bok nu som heter Demosokrati – Spartacus 2.0
https://www.ebesforlag.se/f%C3%B6rfattare/mikael-nordfors-44856611
Jag vill leda 2000-talets slavuppror.
Vi har varit slavar i flera tusen år och vi har accepterat det.
Tegnell har varit lite bättre än de andra förbrytarna, så det räcker med tio års fängelse för honom. De andra ska ha livstid.
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