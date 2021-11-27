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Dr. Astrid Stuckelberger - Conférence de Chermignon - 19.11.2021
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107 views • November 27, 2021
22 novembre 2021 : https://odysee.com/@rphlr:c/conf%C3%A9rence-dr.-astrid-stuckelberger:8
Raphael - Suisse Libre : https://odysee.com/@rphlr:c
@rphlr
Conférence du Dr. Astrid Stuckelberger du 19 novembre 2021 dans la salle paroissiale à Chermignon en Valais.
Sommaire :
00:00:00 - Présentation et discours du Dr. Stuckelberger.
01:13:39 - Y a-t-il des placebos parmis les vaccinés ?
01:14:58 - Au niveau spirituel, où va-t-on ?
01:17:03 - Comment devons-nous agir le 28 novembre ?
01:18:30 - Que pensez-vous de l'arrestation des propriétaires du restaurant de Zermatt ?
01:19:20 - Qui sont "ils" ?
01:22:17 - Pensez-vous que des camps d'isolement COVID vont emmerger en Suisse ?
01:25:00 - Comment éviter les fraudes lors des votations ?
01:25:22 - Faites-vous partie de l'opposition contrôlée ?
01:26:48 - Est-ce que les laboratoires font un suivi aux vaccinés ?
01:27:39 - Peut-on demander un audit des votations ?
01:28:13 - Remarque pertinente d'un intervenant !
01:29:00 - Dr. Tavelli prends la parole !
01:40:21 - Peut-on attaquer en justice le conseil fédéral ?
01:41:07 - Les malades actuellement à l'hôpital sont des non vaccinés d'après les médias !
01:41:40 - REMERCIEMENTS AU DOCTEUR ASTRID STUCKELBERGER
Vous pouvez soutenir le travail formidable du Dr. Astrid Stuckelberger en faisant un don ! Elle vous en sera reconnaissante. ✨🙏🏼
👉 Donate to Astrid Stuckelberger : https://astridstuckelberger.com/donations/donate
Vous souhaitez également soutenir mon travail ? Faites un don ici : https://paypal.me/SuisseLibre
! Merci 🙏🏼
Pour plus d'actualités Antipass et antimesure en Suisse, rejoignez t.me/ActionsSuisse sur Telegram.
Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochains directs des manifestations suisse.
...
https://www.youtube.com/watch?v=eMXB0PG8Q4g
Raphael - Suisse Libre : https://odysee.com/@rphlr:c
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01:13:39 - Y a-t-il des placebos parmis les vaccinés ?
01:14:58 - Au niveau spirituel, où va-t-on ?
01:17:03 - Comment devons-nous agir le 28 novembre ?
01:18:30 - Que pensez-vous de l'arrestation des propriétaires du restaurant de Zermatt ?
01:19:20 - Qui sont "ils" ?
01:22:17 - Pensez-vous que des camps d'isolement COVID vont emmerger en Suisse ?
01:25:00 - Comment éviter les fraudes lors des votations ?
01:25:22 - Faites-vous partie de l'opposition contrôlée ?
01:26:48 - Est-ce que les laboratoires font un suivi aux vaccinés ?
01:27:39 - Peut-on demander un audit des votations ?
01:28:13 - Remarque pertinente d'un intervenant !
01:29:00 - Dr. Tavelli prends la parole !
01:40:21 - Peut-on attaquer en justice le conseil fédéral ?
01:41:07 - Les malades actuellement à l'hôpital sont des non vaccinés d'après les médias !
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